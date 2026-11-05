Diputación de Bizkaia destinará 8 millones a las playas e invertirá 1 millón en Gaztelugatxe y 1,3 en Orkonera en 2027

Playa de Laida, en Mundaka - EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia contempla, en su proyecto de presupuestos para 2027, destinar 8 millones para la gestión de playas y 4 millones al Consorcio de Aguas, a la que se sumarán 149.744 euros para infraestructuras de abastecimiento en Karrantza. Además, se invertirá más de un millón de euros en actuaciones en San Juan de Gaztelugatxe y 1,3 millones en el ámbito de Orkonera. Por otro, se mantienen las principales líneas de ayudas al sector primario, con cerca de 10 millones, y habrá 5,9 millones para el plan de ayudas forestales.

La diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, ha presentado este jueves en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales el proyecto de presupuestos de su Departamento, que contará con 80.930.392 euros de gasto disponible, un 2,38% más que en el ejercicio anterior, para agricultura, ganadería, gestión forestal, conservación del medio natural, tratamiento de residuos y mantenimiento de los servicios e infraestructuras ambientales del territorio.

Según ha informado la Diputación, las cuentas para el próximo año contemplan 8 millones de euros para la gestión de las playas de Bizkaia (servicios de limpieza, mantenimiento, salvamento y socorrismo durante la temporada de baño y actuaciones relacionadas con la conservación de los arenales), una dotación que supera en 127.439 euros la de 2026.

En materia de abastecimiento de agua, se contempla una aportación de 4 millones de euros al Consorcio de Aguas, frente a los 3 millones de este año. A esta cantidad se suma una partida de 149.744 euros para infraestructuras de abastecimiento en Karrantza.

Por otro lado, se ha previsto una partida de 9,2 millones para la encomienda de gestión a Garbiker, la sociedad pública encargada de diferentes servicios relacionados con la gestión de residuos y el mantenimiento de espacios de uso público, una dotación que se mantiene respecto a 2026.

Las infraestructuras ambientales dispondrán de una partida específica de 5,3 millones de euros, frente a los 5,24 millones consignados este año.

Las cuentas elaboradas por el Gobierno foral incorporan 1.013.045 euros para San Juan de Gaztelugatxe, uno de los espacios naturales del territorio cuya gestión corresponde a la Diputación. También se contemplan 1.342.646 euros para las actuaciones en el ámbito de Orkonera, en Ortuella, relacionadas con el relleno de tierras del Cadegal, obras que se iniciaron en el anterior ejercicio.

Asimismo, habrá una partida de 4.016.000 euros para actuaciones medioambientales, 400.000 euros para proyectos de restauración y estudios de biodiversidad y 1,7 millones para vigilancia y mantenimiento de Espacio Naturales Protegidos.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y GESTIÓN FORESTAL

En materia agraria, las cuentas incluyen 7,7 millones de euros correspondientes al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), vinculado a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). La planificación presupuestaria también comprende los programas relacionados con el desarrollo agrario, la sanidad animal y la gestión de los montes.

El departamento sigue manteniendo las principales líneas de ayudas al sector primario en el marco de colaboración del Suspertze Plana, con ayudas a la inversión, ayudas compensatorias de montaña o ayudas agroambientales que ascienden a cerca de los 10 millones. El plan de ayudas forestales dispondrá de 5,9 millones para APOYAR EL mantenimiento de los bosques.

Por otro lado, el presupuesto mantiene una dotación de 2.215.000 euros para eficiencia energética, destinada a las actuaciones y programas contemplados en esta materia, así como ayudas para la gestión de residuos destinadas a entidades locales con una dotación de 1.000.000 euros.