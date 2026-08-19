Diputación Bizkaia e Iberdrola firman un convenio para soterrar redes eléctricas en los bidegorris en obras de Urdaibai

Torre eléctrica de Iberdrola en una carretera de Bizkaia - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia, a través de su departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, y la compañía Iberdrola han firmado un convenio de colaboración para promover el soterramiento de redes eléctricas en los bidegorris que se encuentran en obras en la zona de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

En un comunicado, la institución foral ha informado de que, con este acuerdo, "ambas entidades trabajarán de forma coordinada para combinar la construcción de vías ciclistas forales con la mejora y modernización de la red eléctrica existente en el entorno".

El objetivo del convenio es establecer un marco de cooperación para "identificar" sinergias entre la Diputación y la empresa distribuidora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes (Grupo Iberdrola), con el fin de "reducir el impacto ambiental y mejorar la integración paisajística de las infraestructuras en un espacio natural protegido de alto valor ecológico".

En concreto, el acuerdo afectará a uno de los siete grandes corredores ciclables del territorio histórico. Se trata de la Línea 5 del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclista de Bizkaia (PTSVCB), que une Gernika con Bermeo, pasando por Forua, Murueta, Busturia, Sukarrieta y Mundaka.

Mediante este convenio, se pretende coordinar los proyectos de construcción de vías ciclistas con el soterramiento de líneas eléctricas existentes o de nueva implantación.

Aunque la contratación de las obras será independiente para cada parte, su ejecución coordinada permitirá reducir la afección ambiental, optimizar recursos y mejorar la operatividad y el mantenimiento futuro de ambas infraestructuras.

En cualquier caso, cada parte asumirá la financiación, contratación y mantenimiento de las infraestructuras de su titularidad, garantizando en todo momento la coordinación técnica y ambiental de las actuaciones.

El convenio tendrá una vigencia máxima de cuatro años desde su publicación el pasado mes de julio.