La Diputación de Bizkaia lanza la campaña 'Fiestas Zero' contra la violencia sexual con una canción de Sweet Rage

Vehículo con la imagen de la campaña - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado su nueva campaña de sensibilización para este verano, bajo el lema 'Fiestas Zero', con la que anima a disfrutar de unas fiestas con "0% violencia sexual y 100% diversión, igualdad, libertad y respeto", y que incluye como novedad una canción propia titulada 'Gau onena', del grupo Sweet Rage.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, utiliza el concepto de las bebidas "Zero" para trasladar un mensaje de rechazo a las agresiones sexuales en los espacios festivos, bajo la idea de que no puede haber diversión si una sola mujer es agredida.

La teniente de diputada general y diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha presentado la campaña en rueda de prensa y ha subrayado que la libertad sexual de las mujeres "no puede ser cuestionada", tampoco en contextos de ocio y celebración.

Laespada ha insistido en la necesidad de rechazar cualquier tipo de excusa que justifique la violencia sexual, como el alcohol, la hora, la ropa o el entorno festivo, y ha apelado a la implicación de los hombres como aliados para promover unas fiestas seguras e igualitarias.

Según ha explicado la Diputación, la campaña se difundirá durante el verano en fiestas, conciertos, festivales y playas, a través de una furgoneta promocional con una estructura en forma de lata "Zero", además de la distribución de mochilas, vasos reutilizables y material informativo.

El dispositivo informativo incluirá también folletos con detalles de la campaña y los canales de atención a víctimas de violencia sexual, entre ellos el servicio público situado en la calle Ledesma de Bilbao y el teléfono gratuito 900 840 977.

Como parte de las acciones de sensibilización, la campaña incorpora una canción creada por el grupo Sweet Rage, 'Gau onena', con letras que reivindican relaciones basadas en el consentimiento y el rechazo a cualquier agresión sexual.

La Diputación ha recordado además que en Bizkaia se registraron 387 victimizaciones por delitos contra la libertad sexual el pasado año, un 8,4% más que el año anterior, lo que supone una media de más de una agresión diaria en el territorio.

En sus dos primeros años de funcionamiento, el servicio foral de atención integral a víctimas ha atendido a 481 personas en urgencias, 648 en procesos de recuperación terapéutica y 51 en asesoramiento jurídico, según los datos facilitados por la institución foral.