Diputación de Bizkaia retrasa la preceptividad de perfiles en "algunas plazas" como medida "puntual y provisional"

Izagirre defiende esta decisión "prudente" hasta tener sentencia firme y EH Bildu alerta de consecuencias "irreversibles"

GERNIKA (BIZKAIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Bizkaia ha decidido retrasar la preceptividad de perfiles lingüísticos de "algunas plazas" en sus ofertas de empleo como medida "puntual" y "provisional" hasta que se resuelva los recursos presentados a procesos impugnados y haya "sentencia firme", con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica "al máximo". No obstante, ha precisado que no tiene intención de modificar su política de perfiles lingüísticos en el futuro.

El diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, ha explicado esta decisión en una comparecencia este miércoles ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia a petición de EH Bildu, cuya juntera Rakel Goñi ha censurado la "inaceptable" decisión del Gobierno foral de "relajar" la exigencia de perfiles lingüísticos en OPE forales.

La apoderada de EH Bildu ha defendido de que "hay que seguir dando pasos en la normalización de la euskera, no retroceder" como, a su entender, ha hecho la Diputación al "posponer sine die" la preceptividad de perfiles a "la mitad de las plazas convocadas" tras las recientes sentencias "euskarófobas" sobre los requisitos lingüísticos en OPE, como "se ha confirmado" con una resolución publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia sobre las primeras convocatorias en las que se aplicará.

Goñi ha advertido de que se trata de una "decisión que puede ser catastrófica" porque se "abre la puerta a que estos funcionarios y funcionarias que accedan a esas plazas cumplan los 45 y que no tengan que acreditar el perfil lingüístico nunca", con lo que "hasta que no entre otra persona en ese puesto de trabajo no se garantizaría el nivel de euskera". A su entender, las consecuencias serán "irreversibles".

Izagirre ha precisado que la Diputación ha adoptado, con el objetivo de que garantizar "al máximo" la seguridad jurídica en las OPE, la medida "puntual" y "provisional", que afecta a "unos pocos puestos de trabajo", de modificar las relaciones de puestos de trabajo retrasando la fecha de preceptividad de algunas plazas "pero no sine die", sino hasta que se resuelvan los recursos interpuestos.

El diputado ha subrayado que no se trata de "una línea de trabajo definida para el futuro, sino únicamente para las convocatorias que se realizan en un periodo determinado, comenzando desde este momento hasta que sean firmes las sentencias", de manera que se determine "claramente cómo se debe actuar".

"No hay ninguna intención de modificar la política de perfiles lingüísticos en el futuro", ha insistido el responsable foral, que ha reiterado que la Diputación "mantiene sus argumentos ante las sentencias y así lo pone de manifiesto en los recursos" que ha presentado.

PRUDENTE

Izagirre ha asegurado que la decisión "prudente" de la Diputación no impide "garantizar los derechos lingüísticos" de la ciudadanía y ha remarcado que, a la espera de que se resuelvan los recursos presentados, no se puede "paralizar los procesos selectivos necesarios para cumplir con la normativa propia y europea" y que garantizan la prestación de servicios públicos.

Asimismo, ha afirmado que se va a seguir "garantizando la prestación de servicios del funcionario público de la Diputación en ambas lenguas oficiales y, una vez incorporados los nuevos funcionarios, la Diputación pondrá en marcha sus propios mecanismos para quienes van a acreditar la capacitación lingüística".

Finalmente, el diputado vizcaíno ha apelado a "no caer en el juego a corto plazo" y ser "ágiles". "No nos quedemos mirando al dedo y no a la luna. Si todo esto no finaliza como nosotros queremos, ya encontraremos nuevas vías para seguir trabajando a favor de la normalización y del euskera", ha planteado, señalando que habrá que hacer "modificaciones legales" pero cuáles no se podrá "saber hasta que las sentencias sean firmes y según como éstas finalicen".