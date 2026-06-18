Diputación de Bizkaia ve "incoherente" que artistas que participan en proyectos que reciben ayudas las cuestionen

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, en rueda de prensa en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación de Bizkaia y diputada de Euskera, Cultura y Deportes, Leixuri Arrizabalaga, ha dicho no entender que artistas vascos "cuestionen" la concesión de ayudas públicas cuando "muchos son partícipes en muchísimos de los proyectos a los que se viene ayudando mediante ayudas directas". En su opinión, existe "un punto de incoherencia" en estas críticas y todas las formas de apoyo al sector cultural son "igualmente lícitas, legales y necesarias".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, la diputada de Cultura se ha pronunciado, de este modo, en relación al manifiesto suscrito por un centenar de artistas y grupos vascos han suscrito un manifiesto del colectivo Denok Gara Kultura en el que exigen transparencia y equidad en el reparto del dinero público.

Arrizabalaga ha explicado que la Diputación viene invirtiendo con ayudas directas en diferentes proyectos culturales durante los últimos años, gracias a las cuales "Bizkaia es uno de los territorios más vivos a nivel cultural, que genera mayor oportunidades no solamente a los y las artistas, sino que también al público en general".

En palabras de la portavoz foral, "Bizkaia tiene unos objetivos claros, que son el poder hacer accesible la cultura a toda la ciudadanía de la mayor calidad posible y, si es apoyando a artistas euskaldunes, apoyando el talento local, muchísimo mejor".

En este sentido, ha incidido en que muchos de los proyectos que se apoyan desde la institución foral son en euskera, una apuesta que, además, promueve que se pueda "disfrutar de la euskera más allá del ámbito académico".

Leixuri Arrizabalaga ha asegurado no entender que "algunas de las personas firmantes cuestionen, cuando muchos de los grupos o artistas que aparecen como firmantes son partícipes en muchísimos de los proyectos a los que se viene ayudando de este modo, mediante ayudas directas de manera discrecional". Por ello, ve "un punto de incoherencia" en estas críticas.

TODAS LEGALES Y NECESARIAS

La diputada ha precisado que existen "diferentes ayudas, modos o formas de ayudar al sector" en función "del contexto, del proyecto, de si es para un público numeroso o de si las condiciones económicas para poder llevar adelante ese proyecto es mayor o es menor". "Todas son igualmente lícitas, legales y necesarias", ha remarcado.

Por su parte, ha apelado a "desviar el foco de esa cuestión" que "afea lo importante, que es que se está ayudando a impulsar proyectos culturales de calidad y que se vea además que el público tiene interés y que tiene ganas de poder vivir este tipo de experiencias".