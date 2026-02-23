Diputación destina siete millones de euros a ayudas para impulsar la transición ecológica en Gipuzkoa

Presentación de las ayudas - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa activará a lo largo de este 2026 un conjunto de ayudas y subvenciones, por un importe total de 6.979.250 euros, dirigidas a ayuntamientos, entidades sociales, centros educativos, asociaciones y empresas del territorio. Las ayudas tienen como objetivo avanzar en la transición ecológica, la movilidad sostenible, la economía circular, la adaptación al cambio climático y la educación ambiental.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, la directora de Transición Ecológica, Mónica Pedreira, la directora de Administración Ambiental, Gloria Vázquez, y el director de Obras Hidráulicas, Ernesto Martínez de Cabredo, han presentado en rueda de prensa estas ayudas.

Las líneas de apoyo se articulan a través de las direcciones de Transición Ecológica, Administración Ambiental y Obras Hidráulicas, y abarcan ámbitos estratégicos como el uso cotidiano de la bicicleta, la protección del litoral, la energía, la descarbonización, la restauración ambiental y el desarrollo sostenible.

El diputado de Sostenibilidad ha subrayado que estas ayudas "demuestran que la transición ecológica se construye desde lo local y con recursos públicos suficientes". "Estamos hablando de más de 7 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos, a las entidades sociales, a los centros educativos y al tejido industrial a avanzar hacia un modelo más justo, más sostenible y más resiliente", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que "invertir en movilidad sostenible, energía, economía circular, protección del litoral o educación ambiental no es un gasto, es una inversión en bienestar, en cohesión social y en futuro".

AYUDAS

En el ámbito de la movilidad sostenible, el Departamento de Sostenibilidad destina 971.000 euros a subvenciones para fomentar el uso de la bicicleta, con tres líneas: 800.000 euros en ayudas a ayuntamientos para el desarrollo de redes locales de vías ciclistas y la adquisición e instalación de infraestructuras para bicicletas, 100.000 euros para la nueva convocatoria "bicicleta cotidiana en los municipios de Gipuzkoa", y 71.000 euros para subvenciones a asociaciones destinadas a financiar acciones de promoción de la bicicleta como medio de transporte.

Asimismo, el Departamento de Sostenibilidad destinará 1.700.000 euros a subvenciones para ayuntamientos costeros, orientadas a la gestión, mantenimiento y mejora de las playas del territorio. Además, se han aprobado 300.000 euros en subvenciones para la ejecución de proyectos de restauración de áreas degradadas y mejora de la infraestructura verde, reforzando la resiliencia ambiental y la calidad de los ecosistemas.

En el ámbito de la economía circular, se pondrán en marcha ayudas por un total de 1.130.000 euros, dirigidas a ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones y empresas, para impulsar proyectos que reduzcan residuos, optimicen recursos y fomenten modelos productivos más sostenibles.

En materia de transición energética, se destinan 415.000 euros a subvenciones para municipios, ya publicadas, y 1.491.000 euros para el impulso de comunidades energéticas, cuya convocatoria se publicará próximamente.

El Departamento de Sostenibilidad ha activado también 460.000 euros en subvenciones para la medición de la huella de carbono, auditorías energéticas y proyectos de descarbonización, ya en marcha, dirigidas a reducir emisiones y avanzar hacia un modelo energético más eficiente y sostenible.

Desde la Dirección de Administración Ambiental se han aprobado ayudas vinculadas a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 230.000 euros para ayuntamientos, destinados a la ejecución de actuaciones alineadas con los ODS, 240.000 euros para inversiones en equipamientos, instalaciones y espacios que contribuyan a la educación, formación y sensibilización en desarrollo sostenible, en centros escolares, y 42.250 euros para asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos vinculados a los objetivos de la Agenda 2030.