La Diputación Foral de Álava amplía su red pública de cuidados con 60 nuevas plazas residenciales para mayores

La previsión es que las nuevas plazas entren en funcionamiento a partir del próximo 1 de octubre - DFA

VITORIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) ha publicado este miércoles en el Portal del Contratante la concertación de 60 nuevas plazas de atención residencial para personas mayores, con el objetivo de reforzar la red pública y dar respuesta al incremento de las situaciones de dependencia en el territorio.

De estas nuevas plazas, 31 se ubicarán en Vitoria-Gasteiz, mientras que las 29 restantes se implantarán en el medio rural, concretamente, en las cuadrillas de Gorbeialdea y de Aiaraldea, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

La previsión es que las nuevas plazas entren en funcionamiento a partir del próximo 1 de octubre. Las nuevas plazas permitirán reducir las listas de espera en atención residencial, mejorar la cobertura en zonas rurales, en las que las alternativas son más limitadas, y garantizar la atención de más personas mayores en situación de dependencia en plazas de responsabilidad pública.

En el caso de Vitoria-Gasteiz, la apertura de una nueva convocatoria dentro del II Acuerdo Marco permitirá incorporar nuevos centros residenciales homologados y ampliar la concertación de hasta 31 plazas adicionales.

Esta medida permitirá seguir reforzando la capacidad de la red residencial y ajustar la oferta a la demanda real existente en la capital alavesa. El importe destinado en el último trimestre del año a esta concertación se eleva a 312.921 euros.

En paralelo, la Diputación Foral concertará 29 nuevas plazas en la zona rural, debido al aumento sostenido del envejecimiento y la dependencia.

Para responder a esta realidad, se prevé la creación de hasta 23 plazas concertadas en Gorbeialdea y seis en Aiaraldea, lo que fortalecerá la atención en entornos con mayor dispersión geográfica y mayores dificultades de acceso a servicios de responsabilidad pública. La actuación en el medio rural cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros para un periodo de 15 meses.

De forma casi simultánea, a lo largo del verano se pondrá en funcionamiento la residencia foral Samaniego, en la localidad del mismo nombre, una vez completada la reforma integral del centro, que se inició hace dos años. El IFBS sumará de esta manera 44 plazas a su red de residencias para personas mayores.

Con la incorporación de estas 44 plazas de Samaniego y las concertación de otras 60 en Vitoria-Gasteiz, Gorbeialdea y Aiaraldea, la red residencial de responsabilidad pública para personas mayores pasará, de las 1.116 actuales, a contar con 1.220 plazas