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VITORIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava destinará 125.000 euros a una serie documental sobre Rioja Alavesa para grandes plataformas, un proyecto de ocho episodios que retratará a "personas referentes" del sector vitivinícola de la comarca.

Esta es una de las novedades del proyecto de presupuestos forales para 2027 del departamento del diputado general, que Ramiro González ha presentado este miércoles en las Juntas Generales de Álava, para que los "referentes de la comarca cuenten al mundo", a través de las grandes plataformas audiovisuales, "qué es Rioja Alavesa y cuáles son sus valores".

"Hay que construir ese documental con la voluntad de que grandes voces referentes de la comarca y a través de las grandes plataformas audiovisuales, cuenten al mundo qué es Rioja Alavesa y cuáles son sus valores. No existe actualmente un relato audiovisual de alto nivel que represente la complejidad, diversidad y valor cultural de Rioja Alavesa desde una perspectiva contemporánea", ha manifestado, para añadir que el proyecto no será una producción de la Diputación, sino que se llevará a cabo "en colaboración" con otros entes.

Por otro lado, ha anunciado que "habrá una etapa íntegramente alavesa" en la próxima edición de la Itzulia masculina. "No me refiero a la etapa con salida de Vitoria-Gasteiz que ya ha sido anunciada, sino una etapa potente e íntegramente alavesa", ha remarcado.

INVERSIONES

El departamento del diputado general plantea un presupuesto total de 16,7 millones de euros, el 60% destinado a inversiones, entre las que se encuentran la rehabilitación del Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz y la construcción del EDA Drinks and Wine Campus con 6 millones de euros, donde se prevé que los primeras alumnos comiencen el curso que viene el próximo septiembre.

Las cuentas públicas vuelven a contemplar, además, una partida "muy ajustada" de 200.000 euros destinada a eventos deportivos y culturales, destacando el FesTVal y el Festival de Jazz, que cumplirá, en 2027, su 50 aniversario.

El departamento de González mantendrá, además, su apoyo a los grandes clubes del territorio. El Baskonia recibirá un patrocinio de 1,6 millones de euros y el Deportivo Alavés ingresará 1,25 millones por llevar el logotipo de Álava.