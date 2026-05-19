La Diputación Foral de Álava licita la redacción del proyecto de mejora de la carretera A-132

VITORIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la licitación de la redacción del proyecto de mejora y acondicionamiento de la carretera A-132, entre las localidades de Villafranca y Egileta, con un presupuesto de 240.548 euros y un plazo de ejecución de doce meses.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha indicado que el proyecto incorporará paradas seguras de autobús en Hijona y Trokoniz, que permitirán prestar servicio de transporte público con las líneas regulares de Alavabus a los vecinos de estos núcleos.

El proyecto va a definir las soluciones técnicas y constructivas más adecuadas, con el objetivo de acondicionar un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros de la carretera A-132, entre su intersección con la carretera A-4120 y Eguileta.

Así, se optimizará del trazado, la mejora de los cruces con otras vías --especialmente la conexión de la A-132 con la A-3112 de acceso a Egileta-- y la reordenación con criterios de seguridad vial de los accesos a caminos y fincas particulares.

Asimismo, va a incorporar la creación de nuevas paradas de autobús seguras en Hijona y Trokoniz, de acuerdo a la normativa vigente en materia de carreteras. Con esta intervención y teniendo en cuenta las actuaciones ya ejecutadas anteriormente hasta Andollu, la carretera A-132 ofrecerá unas condiciones homogéneas desde Elorriaga hasta Egileta.

Esta vía es un itinerario de la Red Básica de carreteras del Territorio Histórico de Álava de gran importancia desde el punto de vista territorial, al servir de conexión de la Comunidad Foral de Navarra con Vitoria-Gasteiz y desempeñar un papel vertebrador fundamental para la Montaña Alavesa.

La licitación de la redacción de este proyecto, incluido en el 'Plan Integral de Carreteras de Álava' (PICA), da cumplimiento al compromiso del Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias con los Ayuntamientos y Juntas Administrativas de la zona y da continuidad a otras actuaciones recientes en la carretera A-132 como la renovación del firme de 10,5 kilómetros en ambas vertientes del puerto de Azazeta o la mejora de la propia travesía del pueblo de Azazeta.

La mejora del cruce de Eguileta y las distintas actuaciones preventivas de refuerzo de la seguridad vial en los cruces de Trokoniz, Egileta y Vírgala son otras de las intervenciones realizadas en los últimos años.