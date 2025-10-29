La Diputación Foral de Álava organiza en Mártioda un ciclo de charlas divulgativas sobre biodiversidad y naturaleza

Mártioda acoge animales silvestres heridos o debilitados para curarlos y tras un proceso de recuperación y rehabilitación, devolverlos a la naturaleza - DFA

La Diputación Foral de Álava ha organizado para el mes de noviembre un conjunto de charlas divulgativas sobre biodiversidad y naturaleza bajo el título 'Los jueves de Mártioda', que se celebrarán en este centro de recuperación de fauna.

Este ciclo se ha organizado en el marco del 50 aniversario del Centro de Recuperación de Fauna de Mártioda, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

La primera de las citas tendrá lugar el jueves 6 de noviembre con una charla de la mano del biólogo y divulgador Jonathan Rubines. Bajo el título "La red invisible de la naturaleza", este experto hablará sobre las relaciones ecológicas entre especies de fauna y la importancia de comprender estas relaciones para conservarlas.

El encargado de continuar con el programa, el jueves 13 de noviembre, será Joseba Carreras de Bergaretxe, responsable del Centro de Recuperación de Mártioda desde 1999 hasta 2025. El ponente contará la historia de este espacio desde sus inicios, cuando era gestionada por voluntarios, hasta la actualidad.

El tercer jueves, el día 20, estará dedicado la migración de las aves. Juan Arizaga, doctor en Biología y director del Departamento de Ornitología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, disertará acerca de cómo se preparan las aves para esta travesía anual y qué herramientas se utilizan para conocer estos viajes, desde una perspectiva tanto global como local.

Cerrará la programación Elvia Gómez Troya, rastreadora y naturista de 13 años, que acaba de recibir uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos de la Scientific Exploration Society (SES) y con la que se pretende llegar al público más joven. En la charla, que lleva por título "Las voces de la naturaleza" y que se celebrará el 27 de noviembre, se explicará el significado de los sonidos de la naturaleza para ella y cómo le permiten conectar con el medio natural.

MÁS DE 20.000 ANIMALES

El centro de recuperación de fauna de Mártioda ha recogido más de 20.000 animales en su medio siglo de vida. Este proyecto iniciado en 1975 fue pionero en el Estado y en sus principios recibía animales procedentes de toda la Península.

Además de su labor clínica y de rehabilitación, funciona como centro de apoyo en la gestión de la fauna alavesa. Colabora y da apoyo en proyectos de investigación y seguimiento de especies para su conservación, lleva a cabo necropsias para identificar las causas de muerte de los animales, y prevenir afecciones o amenazas y colabora en la investigación de delitos ambientales.

Por otra parte, su labor resulta fundamental para la detección de enfermedades o infecciones que desde la fauna silvestre pueden transmitirse al ganado doméstico o a las personas. Asimismo, se involucra activamente en el control de especies exóticas invasoras, para contribuir a la protección de nuestros ecosistemas.

Aunque en sus inicios el centro estaba abierto a visitas, actualmente esto no es posible para evitar un estrés añadido a los animales en recuperación y garantizar su seguridad.

En la actualidad también realiza actividades de educación ambiental en centros escolares y asociaciones con el objetivo de dar a conocer las funciones del centro y fomentar el respeto y buenas prácticas hacia la naturaleza y mejorar la convivencia entre humanos y animales.