La diputada foral de Agricultura, Noemí Aguirre - DFA

VITORIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava incrementará un 77% la dotación de la Brigada Forestal en 2027, pasando de 628.923 a 1.111.724 euros, lo que permitirá incorporar un tercer equipo y "mejorar la capacidad de prevención y extinción de incendios".

Es una de las principales novedades del proyecto de presupuestos presentado en las Juntas Generales por la diputada foral de Agricultura, Noemí Aguirre, cuyo departamento contará con 34,57 millones de euros para el próximo ejercicio.

Las cuentas mantienen el nivel de recursos de 2026, después de dos ejercicios consecutivos de crecimiento, y concentran sus prioridades en el apoyo a las explotaciones, el relevo generacional, la sostenibilidad y el fortalecimiento de Rioja Alavesa. "No planteamos esta estabilidad como una pausa, sino como una oportunidad para consolidar el esfuerzo presupuestario", ha sostenido Aguirre.

El programa de Regulación, Ordenación y Gestión Forestal dispondrá de 4,91 millones de euros. Junto al refuerzo de la Brigada Forestal, el departamento destinará un millón de euros a trabajos selvícolas preventivos y a la mejora de infraestructuras forestales, como podas, desbroces y acondicionamiento de pistas.

La Diputación continuará también la elaboración del 'Plan de Prevención de Incendios Forestales', iniciado en 2026 y con desarrollo previsto hasta 2028. El documento permitirá organizar el territorio por macizos forestales y planificar actuaciones con un horizonte de diez años. "Queremos anticiparnos al riesgo y planificar mejor el cuidado de nuestros montes", ha señalado la diputada foral.

EXPLOTACIONES AGRARIAS

El programa de Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural será el de mayor dotación del departamento, con 11.202.369 euros. Su presupuesto ha pasado de algo más de siete millones en 2025 a superar los once millones en 2027, con el objetivo de "mejorar la viabilidad económica de las explotaciones e impulsar su modernización".

Las medidas agroambientales movilizarán 6,8 millones de euros entre anualidades y créditos de compromiso. Las indemnizaciones compensatorias para explotaciones situadas en zonas desfavorecidas contarán con 1,5 millones en 2027 y otros 1,5 millones en compromisos para 2028.

Para la modernización y digitalización de las explotaciones se prevén 1.343.000 euros en 2027, dentro de una convocatoria de 3.343.000 euros. Aguirre ha destacado que, desde 2023, esta línea ha recibido más de 15 millones de euros. Además, se consignan 1,047 millones para caminos rurales y concentración parcelaria, con actuaciones como la mejora del camino entre Anda y Andagoia.

En cuanto al relevo generacional, la línea 'Bihar' contará con 1,86 millones de euros en 2027 y una previsión de otros tres millones en créditos de compromiso.

En este ámbito, el plan de ayudas para la creación de empresas por jóvenes agricultores tendrá 500.000 euros en 2027 y compromisos previstos hasta 2031. El departamento seguirá impulsando, además, la Oficina de Intermediación para el Relevo Generacional, puesta en marcha en diciembre de 2025.

En Rioja Alavesa, la línea 'Lurra' dispondrá de 1,2 millones de euros para promover la calidad, la singularidad y la diferenciación de sus vinos. Entre las novedades, destaca una partida de 150.000 euros para adquirir una parcela destinada a un nuevo viñedo experimental de la Diputación, que permitirá trabajar en adaptación al cambio climático, prácticas de manejo regenerativo y agroecológico, y uso eficiente del agua.

El Departamento mantendrá las ayudas a los viñedos viejos y remarcables, así como la renovación de equipos del laboratorio de Enología de la Casa del Vino, que presta servicio técnico al sector.

GANADERÍA Y REGADÍO

El programa de Ganadería dispondrá de 2,54 millones de euros para actuaciones en sanidad animal, bioseguridad y apoyo a las explotaciones. El 'Plan de Ayudas Ganaderas' contará con 500.000 euros en 2027 y otros 185.000 euros en créditos de compromiso para 2028, junto a la continuidad de los servicios de vigilancia y asesoramiento técnico.

Por su parte, el 'programa de Regadíos' tendrá una dotación de 1,084 millones de euros para continuar con actuaciones como el regadío de Moreda, el proyecto de Noryeste y la convocatoria anual de modernización de infraestructuras. Se incorporará, además, un estudio técnico sobre el estado de las redes de riego para planificar futuras inversiones.

Estas actuaciones se encuadran en 'Biderbi', la línea estratégica dedicada a la sostenibilidad, la innovación y la adaptación al cambio climático, que complementa el trabajo de 'Bihar' en relevo generacional y 'Lurra' en Rioja Alavesa.