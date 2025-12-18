La Diputación Foral de Álava y URA firman un convenio para impulsar seis obras clave de abastecimiento y saneamiento

VITORIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral y la Agencia Vasca del Agua-URA han suscrito un nuevo convenio de colaboración para la financiación y ejecución de seis actuaciones incluidas en el Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento, por el que URA se compromete a aportar una inversión de 4 millones de euros, mientras que la Diputación asumirá el desarrollo de los proyectos constructivos y la licitación de las obras, además de cubrir el resto de la inversión necesaria para acometerlos.

Según ha indicado la institución foral en un comunicado, las seis obras objeto del convenio son: la renovación de la conducción de abastecimiento de las captaciones del Gorbea-Alto Ascargan; la conexión de Mezkia al depósito de Agurain; la conexión de Delika y la construcción de un nuevo depósito; el colector de conexión de Izoria al polígono de Murga; la conexión de Okondo al sistema de abastecimiento de Maroño; y la conexión Caicedo Yuso-Leciñana del Camino.

La diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, ha destacado que "este convenio supone un paso más en la colaboración interinstitucional que permite avanzar en las actuaciones recogidas en el Plan Director, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua a la población alavesa y, al mismo tiempo, reforzar la protección del medio ambiente".

Por su parte, el director general de URA, Asier López Etxebarria, ha subrayado que "la solvencia técnica y económica del ciclo urbano del agua es clave para garantizar un servicio seguro y eficiente". "Este convenio refleja la importancia de la concertación entre instituciones y la necesidad de seguir integrando los sistemas de abastecimiento y saneamiento en todo el territorio alavés", ha agregado.

Hasta la fecha, las distintas administraciones responsables han ejecutado ya inversiones por valor de 113.358.980 euros en el marco del Plan Director, lo que supone aproximadamente el 70% del presupuesto inicialmente previsto para el periodo 2016-2026.