La Diputación Foral de Bizkaia refuerza su apoyo a FIRST LEGO League Euskadi

BILBAO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha reafirmado su compromiso con el desarrollo del talento científico-tecnológico apoyando FIRST LEGO League (FLL) Euskadi, un programa educativo de referencia que fomenta las vocaciones STEM desde edades tempranas y contribuye a preparar a las nuevas generaciones para los retos del mercado laboral.

Desde hace una década, Bizkaia es colaboradora estratégica de esta iniciativa que este año cumple su 17ª edición y que por primera vez contará con dos sedes en Bizkaia, reforzando así el peso del territorio en este programa de alcance internacional, según ha informado la institución foral.

Desde el departamento de Promoción Económica, la Diputación Foral de Bizkaia impulsa este proyecto al considerar que el talento es un factor "crítico" para la competitividad de las empresas del territorio. En un contexto marcado por la escasez de perfiles cualificados, especialmente en ámbitos científico-tecnológicos, iniciativas como FIRST LEGO League Euskadi son "clave para generar una cantera de talento alineada con las necesidades reales del tejido empresarial", ha indicado.

En la edición de este año, 1.139 estudiantes de Bizkaia participan en el torneo, lo que pone de manifiesto la "fuerte implicación del territorio en un programa que combina educación, innovación y valores como el trabajo en equipo, la creatividad y la inclusión". Esta participación refuerza el papel de Bizkaia como territorio "comprometido" con el impulso del talento joven y la educación STEAM.

La institución foral también apoya a los equipos del territorio que se clasifican para torneos internacionales, facilitando su participación en estas competiciones. Este respaldo no solo supone una oportunidad de crecimiento personal y formativo para el alumnado, sino que también contribuye al posicionamiento internacional del talento de Bizkaia, proyectando al exterior la capacidad, creatividad y nivel de preparación de las y los jóvenes del territorio.

ARQUEOLOGÍA

En esta edición, cuyo desafío está centrado en la arqueología, los equipos de escolares investigan el pasado y proponen soluciones innovadoras inspiradas en la arqueología para descubrir el futuro, la Diputación Foral de Bizkaia ha reforzado su implicación a través de los espacios culturales que gestiona. Así, mediante Arkeologia Museoa y Santimamiñe, se ha acercado el mundo de la arqueología al alumnado participante en FIRST LEGO League Euskadi con el objetivo de apoyar el desarrollo de sus proyectos de innovación.

Este año se ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas que ha permitido a 502 estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de diversos centros educativos del territorio investigar y profundizar en esta disciplina. En total, se han organizado más de una veintena de visitas, con ocho visitas guiadas en Arkeologia Museoa y once en Santimamiñe. En estas actividades han participado 183 estudiantes en Arkeologia Museoa y 234 en Santimamiñe, procedentes de ocoho centros educativos en cada uno de los espacios.

Entre las visitas celebradas destaca 'El misterio enterrado (Explore)', una experiencia inmersiva desarrollada los días 4, 13, 15 y 28 de noviembre en Arkeologia Museoa (Bilbao), en la que los equipos se convierten en arqueólogos por un día, excavando, limpiando y clasificando piezas mientras descubren la Prehistoria de Bizkaia a través de réplicas, vitrinas interactivas y talleres prácticos.

Asimismo, la actividad 'Santimamiñe: un paisaje milenario', celebrada los días 4, 5, 6, 7, 21 y 28 de noviembre, ha permitido a las personas participantes viajar al corazón del arte rupestre vasco en un entorno natural único y protegido, combinando la visita al yacimiento arqueológico con una réplica virtual que facilita la comprensión de cómo vivieron los primeros habitantes del territorio.

Además de estas actividades, las consultas de más de una veintena de grupos escolares han sido atendidas desde Arkeologia Museoa y Santimamiñe, que también han ofrecido asesoramiento al alumnado durante el proceso de creación de sus proyectos para FIRST LEGO League Euskadi.

Con este conjunto de acciones, la Diputación Foral de Bizkaia refuerza su apuesta por una educación innovadora, conectada con la realidad económica y cultural del territorio, y orientada a garantizar el desarrollo y la proyección del talento que marcará el futuro de Bizkaia.