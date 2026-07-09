La Diputación Foral culmina la construcción de Reziklaraba, el nuevo Centro de Preparación para la Reutilización

El diputado general de Álava, Ramiro González, se ha acercado al polígono industrial de Jundiz - DFA

VITORIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del Centro de Preparación para la Reutilización de Álava han concluido tras nueve meses de trabajo y una inversión superior a los 5,1 millones de euros, de forma que la Diputación Foral inicia ahora la tramitación previa a la fase de licitación para la gestión del centro.

El diputado general de Álava, Ramiro González, se ha acercado este jueves al polígono industrial de Jundiz para conocer el resultado final de las obras, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

Este centro se convertirá, en consonancia con las actuales políticas de economía circular, en un punto de referencia en materia de reutilización, favoreciendo la recogida de productos voluminosos y enseres desechados por la ciudadanía.

Con esta actuación, la institución foral avanza en el cumplimiento de los objetivos marcados por la legislación, y da respuesta a la acción contemplada en el Programa de Infraestructuras del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Urbanos de Álava (2017-2030), que ya tenía prevista la construcción de esta instalación.

González ha afirmado que la finalización de las obras supone "un paso importante para alcanzar en un futuro las tasas de preparación para la reutilización que marca Europa". "Trabajamos para lograrlo y esta nueva planta va a ser sin duda un elemento fundamental para contribuir a ello", ha subrayado.

La futura planta recepcionará muebles, alfombras, lámparas, colchones y otros enseres que, tras un primer diagnóstico sobre su viabilidad para una segunda vida, podrán ser recuperados y puestos de nuevo en el mercado. Este modelo permitirá además la generación de nuevas actividades económicas y empleo vinculado al tercer sector para las labores de diagnóstico, reparación, puesta a punto y venta de los productos recuperados.

En los casos en los que los productos no puedan ser reutilizados, estos serán desmontados y clasificados para facilitar el reciclaje de sus componentes.

CARACTERÍSTICAS

La nueva instalación, que ocupa una superficie total de 5.534 metros cuadrados, permitirá el tratamiento de hasta 6.400 toneladas anuales en un único edificio cerrado, de planta baja y con una pequeña entreplanta. Ha sido diseñada para optimizar todo el ciclo de gestión de los residuos voluminosos, desde su recepción hasta su tratamiento y valorización, incorporando procesos eficientes y alineados con los objetivos de sostenibilidad y economía circular.

El proyecto contribuirá a generar actividad y empleo vinculado a la reparación, la reutilización y la innovación. De esa forma, la puesta en marcha de esta infraestructura el año próximo permitirá crear 15 puestos de trabajo.

REZIKLARABA

El edificio se organiza en distintas áreas funcionales que garantizan un tratamiento integral: control de accesos, recepción y pesaje; zona de descarga, inspección y clasificación; espacios de almacenamiento de residuos y de caracterización; área de tratamiento mecánico para la separación y trituración, junto con el almacenamiento del material resultante; y una zona específica de preparación para la reutilización.

Además habrá oficinas, un aula ambiental, vestuarios y espacios destinados al almacenamiento y exposición de productos recuperados. El centro ha sido proyectado bajo criterios de sostenibilidad ambiental e incorpora medidas de eficiencia energética, como la instalación de placas fotovoltaicas en su cubierta; sistemas de recogida de agua de lluvia para su reutilización; y actuaciones dirigidas a fomentar una movilidad más sostenible.

La instalación se ubica en el polígono industrial de Jundiz, anexa a la futura planta foral de compostaje Konpostaraba. Tendrá vocación territorial y prestará servicio a toda la ciudadanía alavesa, estableciendo además conexión con la red foral de garbigunes y sus aulas de segunda vida.

La construcción de esta planta se ha ejecutado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, con una subvención de 1.850.000 euros destinada a impulsar la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía circular en Euskadi.