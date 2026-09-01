La Diputación Foral licita por 340.000 euros la gestión de los paisajes mineros de asfaltos naturales de Montaña Alavesa

VITORIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado la licitación de los servicios de gestión integral de los paisajes mineros de asfaltos naturales de la Montaña Alavesa, con un presupuesto máximo de 340.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos años, prorrogable por otros tres.

El contrato permitirá garantizar el correcto funcionamiento y uso público sostenible de Mina Lucía, así como la gestión del recientemente rehabilitado Asfaltokia, Centro de Interpretación de los Paisajes Mineros de Asfaltos Naturales de la Montaña Alavesa, situado en la antigua estación del ferrocarril Vasco-Navarro de Atauri.

La contratación se estructura en dos lotes. El primero, con un presupuesto de 44.770 euros, IVA incluido, contempla el seguimiento y control de las instalaciones de Mina Lucía y del entorno inmediato del complejo minero de Atauri, con el objetivo de garantizar su uso público sostenible.

El segundo lote, dotado con 295.230 euros, IVA incluido, comprende la gestión integral de Asfaltokia y Mina Lucía. En el caso de Mina Lucía, el servicio incluirá el control geotécnico de las instalaciones y estructuras subterráneas, el seguimiento de los equipos e infraestructuras, las instalaciones eléctricas y de protección contra incendios, así como el seguimiento ambiental de la mina, con especial atención a parámetros como la temperatura y la humedad, el estado de conservación de las formaciones asfálticas y las posibles poblaciones de quirópteros.

El contrato contempla inspecciones mensuales, trimestrales y anuales para comprobar el estado de las instalaciones, los elementos de sostenimiento, los equipos de protección, la pasarela interior, los sistemas eléctricos y de iluminación y el conjunto de elementos vinculados a las visitas. En caso de detectarse anomalías o desperfectos, se deberán plantear las recomendaciones necesarias para su subsanación. Gestión de Asfaltokia y Mina Lucía.

El segundo lote permitirá dotar a Asfaltokia y Mina Lucía de un servicio de dirección y gestión integral, que incluirá la atención al público, la gestión técnica, la programación cultural, educativa y participativa y el desarrollo de campañas de comunicación.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la organización de una exposición museográfica temporal cada trimestre, además de experiencias relacionadas con la temática de los asfaltos naturales, como juegos o scape rooms, y la organización de ponencias y charlas. Toda la programación deberá desarrollarse en las dos lenguas oficiales.

El servicio también deberá promover la divulgación de los valores geológicos, naturales, históricos y socioeconómicos de los asfaltos naturales de la Montaña Alavesa y generar sinergias con otros recursos ecoturísticos de la comarca, el territorio y Euskadi.