Diputación de Gipuzkoa adjudica la primera fase de las obras del saneamiento de Donibane "tras años de bloqueo"

SAN SEBASTIÁN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha adjudicado las obras de la primera fase del saneamiento de Donibane "tras años de bloqueo". Se trata de una actuación estratégica que permitirá comenzar la renovación de la red de saneamiento del barrio y avanzar en la eliminación de los vertidos de aguas residuales a la bahía de Pasaia.

Según han informado desde la institución foral, la actuación ha sido adjudicada a la empresa Ansareo Obras, Construcciones y Conservación S.A. por un importe de 1.350.339 euros (IVA incluido). Las obras comenzarán en octubre, con un plazo de ejecución estimado de ocho meses.

Esta adjudicación supone "un nuevo hito en un proyecto ampliamente demandado por la ciudadanía de Donibane" y llega solo unas semanas después de que el Departamento de Sostenibilidad lograra desbloquear una actuación que llevaba años pendiente, gracias al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Pasaia, la Agencia Vasca del Agua (URA) y la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, haciendo posible la licitación y ahora la ejecución de las obras.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha destacado que "hoy damos un paso decisivo para convertir una demanda histórica de la ciudadanía en una realidad". "Tras años de bloqueo, el impulso del Departamento de Sostenibilidad ha permitido sacar adelante este proyecto, adjudicar las obras y poner en marcha una infraestructura imprescindible para Donibane", ha resaltado.

En esa línea, ha incidido en que "cuando las instituciones colaboran, es posible sacar adelante proyectos complejos que mejoran la calidad de vida de las personas y protegen nuestro entorno"

TRABAJOS

Las obras, que se desarrollarán en el entorno de la Plaza Bizkaia, la calle Juan XXIII y el inicio de la calle Donibane, incluyen la construcción de una nueva red separativa de saneamiento y una estación de bombeo que permitirá conducir las aguas residuales hasta la estación depuradora de Loiola para su tratamiento.

Esta actuación permitirá recoger las aguas residuales generadas por aproximadamente un tercio de la población que actualmente vierte directamente a la bahía, reduciendo de forma significativa el impacto ambiental sobre este espacio y mejorando la calidad de sus aguas. Además de la instalación de nuevos colectores de aguas residuales y pluviales, las obras contemplan la reposición de pavimentos, servicios urbanos y espacios públicos una vez finalizada la intervención.

En el marco del acuerdo institucional alcanzado para hacer posible esta actuación, el Departamento de Sostenibilidad financia el 30% del proyecto, y asume la ejecución técnica de las obras, incluyendo su licitación, contratación, dirección e inspección.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pasaia pondrá a disposición los suelos necesarios para la actuación, ejecutará la separación de las aguas pluviales en origen para evitar su incorporación a la red de saneamiento y coordinará la gestión del tráfico, la movilidad, la comunicación con la ciudadanía y la resolución de las incidencias que puedan producirse durante el desarrollo de las obras.

Esta actuación constituye el primer paso del futuro saneamiento integral de Donibane y permitirá "comenzar la transformación de una red de saneamiento obsoleta que durante décadas ha provocado vertidos a la bahía de Pasaia", han explicado desde la Diputación.

Con el inicio de estas obras se da "un paso decisivo" hacia la recuperación ambiental de la bahía y se responde a una "reivindicación histórica" de los vecinos del barrio.