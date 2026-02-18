Diputación de Gipuzkoa analiza la "viabilidad legal" de los servicios de Uber en San Sebastián

Archivo - La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa está analizando con los servicios jurídicos la "viabilidad legal" de que los vehículos de Uber autorizados en Bizkaia presten servicios en San Sebastián.

La diputada de Movilidad, Azahara Domínguez, ha recordado que su Departamento es competente a la hora de autorizar licencias VTC y, según ha dicho, no han recibido "comunicación alguna" por parte de Uber de su intención de operar en Gipuzkoa.

Así, ha explicado que, en cuanto han sido conocedores de la noticia de que Uber empezaba este miércoles a operar en la capital guipuzcoana, se ha puesto en contacto con las instituciones implicadas.

"Siempre hemos actuado con rigor y en base a la ley, por eso estamos analizando con nuestros servicios jurídicos la viabilidad legal de que los vehículos autorizados en Bizkaia presten servicios. A partir de ahí, iremos dando los pasos que haya que dar, como hemos venido haciendo hasta ahora", ha concluido.