Diputación de Gipuzkoa arranca la primera fase de las obras de saneamiento integral de Pasai Donibane - DFG

SAN SEBASTIÁN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha iniciado las obras de la primera fase del saneamiento de Pasai Donibane. Los trabajos comienzan con el vallado y cierre del espacio de la plaza Bizkaia donde se construirá la estación de bombeo que permitirá conducir las aguas residuales hasta la estación depuradora de Loiola para su tratamiento.

La obra, adjudicada a Ansareo Obras, Construcciones y Conservación S.A. por 1.350.339 euros, IVA incluido, tiene un plazo de ejecución estimado de ocho meses. La puesta en marcha de esta actuación estratégica ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Pasaia, la Agencia Vasca del Agua (URA) y la Mancomunidad de Aguas del Añarbe.

El diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha recordado que es una actuación que los vecinos "llevaban tiempo reclamando" y que ha exigido "superar dificultades técnicas y alcanzar acuerdos entre instituciones". "Gracias a ese trabajo compartido, hoy damos respuesta a una reivindicación histórica", ha destacado.

Por su parte, el alcalde de Pasaia, Teo Alberro, ha subrayado que el inicio de las obras supone "un paso muy importante para Donibane y para el conjunto de la bahía de Pasaia". "Es una actuación que el pueblo lleva muchos años reclamando y que responde a una necesidad evidente, tanto desde el punto de vista ambiental como de la calidad de vida de las vecinas y vecinos", ha dicho.

Alberro ha querido poner en valor "la constancia y la capacidad de reivindicación de la ciudadanía de Donibane, que durante años ha defendido la necesidad de acabar con una situación que no podía prolongarse más" y ha resaltado el "avance real hacia una bahía más saludable".

"ACTUACIÓN CLAVE"

Las obras, que se desarrollarán en el entorno de la Plaza Bizkaia, la calle Juan XXIII y el inicio de la calle Donibane, incluyen la construcción de una nueva red separativa de saneamiento, además de la estación de bombeo.

Esta actuación permitirá recoger las aguas residuales generadas por aproximadamente un tercio de la población que actualmente vierte directamente a la bahía, reduciendo de forma significativa el impacto ambiental sobre este espacio y mejorando la calidad de sus aguas.

Además de la instalación de nuevos colectores separativos de aguas residuales y pluviales, las obras contemplan la reposición de pavimentos, servicios urbanos y espacios públicos una vez finalizada la intervención.

En el marco del acuerdo institucional alcanzado para hacer posible esta actuación, el Departamento de Sostenibilidad financia el 30% del proyecto, y asume la ejecución técnica de las obras, incluyendo su licitación, contratación, dirección e inspección.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pasaia pondrá a disposición los suelos necesarios para la actuación, ejecutará la separación de las aguas pluviales en origen para evitar su incorporación a la red de saneamiento y coordinará la gestión del tráfico, la movilidad, la comunicación con la ciudadanía y la resolución de las incidencias que puedan producirse durante el desarrollo de las obras.

Esta actuación constituye la primera fase del saneamiento integral de Donibane y permitirá comenzar la transformación de una red de saneamiento obsoleta que durante décadas ha provocado vertidos a la bahía de Pasaia.

Durante la ejecución de las obras, a partir del lunes, se producirán afecciones en el entorno de la plaza Bizkaia. En concreto, será necesario ocupar durante aproximadamente ocho meses parte de las plazas de aparcamiento y de los jardines contiguos para habilitar la zona de obra, donde se instalarán los medios y materiales necesarios para su desarrollo, incluidos contenedores, vehículos y equipos de trabajo.

La Guardia Municipal se encargará de balizar y señalizar el área afectada. El Ayuntamiento trabajará para facilitar la movilidad y reducir, en la medida de lo posible, las molestias derivadas de los trabajos.