Diputación de Gipuzkoa celebra una jornada para dar a conocer el proyecto de rehabilitación de la Universidad de Oñati

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio celebra una jornada para dar a conocer a la ciudadanía el proyecto de rehabilitación de la Universidad de Oñati - DFG

SAN SEBASTIÁN, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkos ha llevado a cabo este lunes en Oñati una jornada abierta para informar a la ciudadanía sobre el proyecto de rehabilitación de la Universidad.

Durante el acto, además de la diputada Azahara Domínguez, han participado profesionales de Tabuenca, empresa redactora del proyecto, así como personas técnicas del área de arquitectura de la Diputación.

Domínguez, que ha recordado que la Universidad Sancti Spiritus es "un tesoro del Renacimiento vasco", ha explicado que desde comienzos de la legislatura su departamento adoptó el compromiso de "acometer una rehabilitación, dado el importante deterioro que presentaba" el edificio.

En este sentido, ha expuesto que ya en el año 2024 se comenzó a actuar sobre él, "caracterizando los deterioros existentes, seleccionando zonas para la realización de pruebas de intervención y elaborando una memoria que ha permitido definir las técnicas y productos a emplear en los trabajos que ahora arrancan".

Estas actuaciones, que han sido realizadas por parte de la empresa especializada Petra, han permitido que, una vez adjudicadas las obras, puedan iniciarse este mismo mes de enero, dando así el "impulso definitivo a la rehabilitación de esta joya arquitectónica".

"La Universidad de Oñati, además de ser un edificio de extraordinario valor arquitectónico, constituye uno de los grandes símbolos históricos y culturales de Gipuzkoa. Es una noticia especialmente positiva que vayamos a comenzar por fin las tan esperadas obras de rehabilitación", ha celebrado, al tiempo que ha subrayado que "esta intervención permitirá frenar y corregir el progresivo deterioro que el inmueble ha ido sufriendo a lo largo de las últimas décadas".

En este sentido, ha remarcado que "cuidar y preservar nuestro patrimonio no solo supone proteger nuestro pasado, sino también garantizar el futuro de nuestro territorio y de los valores que nos definen como territorio".

FASES

Según se ha explicado, las obras van a arrancar el próximo lunes su primera fase, que cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros (IVA incluido), un plazo de nueve meses de ejecución y correrán a cargo de a la empresa Teusa Técnicas de Restauración S.A.

En este primer periodo se van a actuar sobre las fachadas exteriores, que ha sufrido en los últimos años un importante deterioro que ha llevado al desprendimiento de algunos elementos ornamentales. Además, se va a actuar también sobre el claustro.

"Con estos trabajos se mejorará el aislamiento térmico del tejado, se sustituirán las tejas deterioradas, se rehabilitará el sistema de recogida de aguas pluviales y se restaurarán todas las fachadas. Tendrá especial importancia la restauración de los elementos escultóricos y para ello trabajarán restauradores especialistas. La pieza dañada por el rayo el pasado mes de julio también será sustituida en esta fase", han explicado los responsables del proyecto.

En una segunda fase, cuyo proyecto también está redactado, se acometerán las obras de adecuación de la Oficina de Turismo de Oñati, la mejora de la accesibilidad y otros trabajos complementarios necesarios para dotar al edificio de un uso más público en el futuro.

"Se adaptarán nuevas salidas de emergencia y se habilitarán también espacios para las instalaciones para atender las necesidades de ventilación y climatización que tendrá este uso más público", han detallado los expertos.

Esta segunda fase tendrá un costo que rondará el millón de euros y un plazo de ejecución cercano a los seis meses. Está previsto que la licitación se ponga en marcha este mismo enero.

"JOYA DEL RENACIMIENTO"

El edificio de la Universidad de Oñati, que hoy alberga la sede del Instituto Vasco de la Administración Pública y del Instituto Internacional de Sociología Jurídica, está considerado como "una de las joyas del Renacimiento" en Euskadi.

Fue mandado a construir en el siglo XVI por el obispo Rodrigo Mercado de Zuazola y uno sus elementos más destacables es su señorial fachada de estilo plateresco. Destaca también el artesonado mudéjar, muy poco habitual en Euskadi, que fue fabricado en Ávila en madera de roble por Gijaba; el claustro típico renacentista, de dos pisos, con sus arcos de medio punto y sus 32 medallones; o el retablo plateresco de la capilla, obra del escultor francés Pierres Picart.

El inmueble está declarado Bien de Interés Cultural con protección especial, habiendo sido ya declarado monumento histórico-artístico desde 1931. En 1987 el Gobierno vasco lo declaró monumento histórico-artístico de carácter nacional.

Desde el año 1935 se han realizado un total de seis intervenciones destacables. La última rehabilitación integral del edificio data de 1993 y corrió a cargo del arquitecto Pablo Borde.

Sin embargo, en los últimos 20 años y pese a las más de 60 intervenciones de mantenimiento que se han llevado a cabo, la fachada ha sufrido un deterioro progresivo, que derivó en el desprendimiento de varios elementos ornamentales pétreos en el año 2022. Es por ello que, en la presente legislatura, se ha decidido abordar una nueva rehabilitación.