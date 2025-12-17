Diputación de Gipuzkoa financiará con 55.000 euros actuaciones de mejora en el servicio del autobús urbano de Tolosa

El alcalde de Tolosa, Andu Martínez de Rituerto, y la diputada de Movilidad, Azahara Domínguez - DFG

SAN SEBASTIÁN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Tolosa han suscrito un convenio de colaboración mediante el cual la institución foral financiará con casi 55.000 euros actuaciones de mejora en el servicio de autobús de esta localidad.

Así lo ha anunciado este miércoles la diputada Azahara Domínguez, que ha explicado que este convenio persigue que Tolosa "favorezca un transporte público urbano con posibilidades de desarrollo y mejora de su capilaridad en el municipio, promoviendo la conectividad urbana y la accesibilidad universal".

La subvención se destinará a financiar "actuaciones de mejora en la eficacia y eficiencia" de la prestación del servicio de autobús urbano de la localidad, "hacer frente al déficit de dicho transporte, la gestión operacional, así como acciones y programas relativos al desarrollo de la movilidad sostenible en el municipio dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha señalado la diputada, que ha especificado que se priorizarán actuaciones que tengan que ver con la "mejora de itinerarios y frecuencias" del Hiribusa.

Domínguez ha señalado que el proyecto de presupuestos de 2026 contempla ayudas directas a los municipios para la renovación de las validadoras de los autobuses urbanos, ya que se trata de "un paso indispensable" para el pago con tarjeta de crédito, la puesta en marcha de Mugi virtual y la interoperabilidad de las tarjetas Bat y Barik.

Por su parte, el alcalde de Tolosa, Andu Martínez de Rituerto, ha asegurado que para una localidad como Tolosa es "un gran esfuerzo" prestar un servicio como Hiribusa. "En los últimos cinco años, el Ayuntamiento ha invertido 335.000 euros para poder prestar este servicio al año. En este sentido, toda ayuda es importante", ha destacado.

El alcalde también ha citado los cambios que va a experimentar el servicio y ha señalado que "siguiendo las recomendaciones de los conductores del autobús y analizando las demandas de los usuarios, tratando de garantizar el mayor equilibrio posible entre todas las peticiones, se ha diseñado un nuevo itinerario". "En el pleno de diciembre le daremos la aprobación definitiva y en breve se pondrá en marcha", ha concluido.