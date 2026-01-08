Diputación de Gipuzkoa firma la orden foral de inicio de la vacunación contra la dermatosis nodular

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Equilibrio Territorial Verde, Xabier Arruti, ya ha firmado la orden foral de inicio de la vacunación contra la dermatosis nodular a la cabaña bovina de Gipuzkoa, que podría alcanzar a unos 44.000 animales, como prevención ante la detección de numerosos focos de la enfermedad en el sur de Francia.

La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha señalado que la institución ofrecerá, en cuanto disponga de los datos, "más al detalle" sobre "el número de vacunas y del momento de inicio de vacunación y demás".

Preguntada por la convocatoria de las organizaciones agrarias ENBA, EHNE y UAGN, que han llamado al sector ganadero a movilizarse el próximo día 15 en la frontera de Irun (Gipuzkoa) con Francia, ante el "desamparo" frente a la dermatosis nodular contagiosa y la firma de Mercosur, Berasaluze ha manifestado que la institución foral entiende "la preocupación que tienen los baserritarras con esta cuestión".

Así, ha recordado que es conocida la posición tanto del Gobierno Vasco como de las diputaciones en el tema de la vacunación de las reses frente a la dermatosis", y ha incidido en que dependen también de las decisiones de otras administraciones.

"Nosotros, de momento, lo que vamos a hacer es proceder a llevar este proceso lo mejor que se pueda y daremos los datos más detallados en las próximas horas o mañana", ha insistido.