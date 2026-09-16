Diputación de Gipuzkoa y GOe ponen en marcha Hamarrak para impulsar nuevo talento emprendedor 'foodtech'

SAN SEBASTIÁN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El GOe y la Diputación foral de Gipuzkoa han puesto en marcha Hamarrak para impulsar nuevo talento emprendedor FoodTech en el territorio histórico. Está dirigido a personas emprendedoras, estudiantes, investigadores y profesionales de ámbitos como la gastronomía, la alimentación, la ciencia, la tecnología, la salud, la sostenibilidad o el diseño.

El programa seleccionará a diez personas con potencial emprendedor que, durante cuatro meses, se integrarán en el ecosistema de GOe para desarrollar y contrastar sus primeras ideas de negocio, según han explicado sus promotores.

Hamarrak se dirige a personas que se encuentran en las primeras etapas de una iniciativa emprendedora vinculada a la alimentación, la gastronomía o las tecnologías aplicadas al sector. La convocatoria está abierta a perfiles diversos, entre ellos, personas emprendedoras con ideas de negocio en fases tempranas, estudiantes y recién titulados, personal investigador interesado en la transferencia de conocimiento y profesionales de ámbitos como la gastronomía, la salud, la digitalización, la sostenibilidad o el diseño de nuevos productos y servicios.

Esta iniciativa busca ofrecerles un entorno especializado en el que puedan adquirir conocimiento, contrastar sus planteamientos y establecer conexiones con otros agentes del ámbito de la alimentación, la gastronomía y las tecnologías aplicadas. El programa contará con talleres, encuentros, sesiones de trabajo y recursos complementarios orientadas a ampliar conocimientos e identificar oportunidades y abordar los retos de cada iniciativa.

Las personas participantes podrán acceder también a espacios de trabajo disponibles en GOe. Las candidaturas serán evaluadas atendiendo a criterios como "la motivación e interés por emprender, el potencial de desarrollo de la iniciativa, su vinculación con el ámbito FoodTech, la relación con Gipuzkoa y la complementariedad de perfiles entre las personas seleccionadas". Tras el proceso de selección, el programa se desarrollará entre octubre y diciembre.

La iniciativa combinará sesiones grupales, mentorías, participación en actividades del ecosistema y diferentes espacios de conexión y aprendizaje. La primera edición culminará en diciembre con un encuentro abierto al ecosistema emprendedor y de innovación de Gipuzkoa.

Hamarrak nace como un proyecto piloto que permitirá evaluar un modelo de activación temprana del talento emprendedor basado en la interacción entre personas, comunidad, conocimiento, capacidades y territorio. A lo largo de esta primera edición se analizará la evolución de las iniciativas participantes, las conexiones generadas y la experiencia de las personas seleccionadas.