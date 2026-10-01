Diputación de Gipuzkoa impulsa Komukide, una iniciativa para implicar al alumnado en la mejora de su comunidad local - DFG

SAN SEBASTIÁN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha impulsado la iniciativa Komukide, un proyecto piloto orientado a fomentar la participación del alumnado como agente activo dentro de su comunidad local. El programa se desarrollará inicialmente en Zarautz, Oiartzun y Legazpi, con la participación del alumnado de 3º de ESO de los centros educativos Antoniano Ikastetxea, Haurtzaro, Elizalde, Olamendi y Haztegi.

Según ha explicado la institución foral, los estudiantes trabajarán conjuntamente junto con representantes institucionales y diversos agentes de sus respectivos municipios en el diseño y la puesta en marcha de una iniciativa de carácter comunitario.

La diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, ha participado en la presentación que ha tenido lugar este jueves en la sala Gunea del Palacio Foral, a la que han asistido representantes de estos centros escolares, y agentes y representantes de los ayuntamientos de estos tres municipios.

Esta iniciativa se enmarca en el Pilar II de la Estrategia de la Diputación, orientado a "avanzar en la construcción de una Gipuzkoa democrática, justa y responsable". Este pilar apuesta por reforzar la gobernanza colaborativa, promover la participación ciudadana y fortalecer el carácter comunitario del territorio, impulsando la implicación activa de la ciudadanía y la colaboración entre las instituciones y los distintos agentes sociales.

"Con este objetivo nació el proyecto Elkartegintza, una iniciativa tractora que tiene como objetivo contribuir a la continuidad y al fortalecimiento de un tejido social sólido, formado por asociaciones vivas y personas comprometidas, favoreciendo así la construcción de una comunidad democrática y promoviendo la colaboración público-privada" ha explicado Berasaluze.

La diputada foral ha señalado que, durante el curso escolar 2026-2027, se prevé la participación de alrededor de 250 alumnos y la puesta en marcha de 11 proyectos de carácter comunitario. Asimismo, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del programa, se ha elaborado una guía didáctica específica.

"Las personas jóvenes no son los ciudadanos del futuro, sino que son parte activa de nuestra comunidad. Mediante este trabajo queremos que miren a su municipio, a su realidad y analicen las necesidades que se presentan, que pregunten a sus vecinos", ha afirmado.

En ese sentido, ha apuntado que, "desde la práctica", la Diputación quiere que "cobren consciencia de su papel en la comunidad que contribuyan en su construcción". Asimismo, se busca que su aportación "no sólo se quede en este trabajo, sino que se extienda a su vida cotidiana una vez integrada la consciencia y los valores implícitos que conlleva el ser parte de una comunidad".