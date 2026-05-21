Diputación de Gipuzkoa introduce, por primera vez, en el Observatorio turístico datos para medir la desestacionalización

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio introduce por primera vez en el Observatorio turístico datos para medir la desestacionalización y deslocalización - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación foral de Gipuzkoa ha introducido, por primera vez en el Observatorio turístico, datos para medir la desestacionalización y deslocalización del turismo en el territorio histórico.

La diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha realizado este anuncio durante su participación, en una jornada, en el centro de interpretación de La Antigua de Zumarraga, sobre competitividad turística en la que han tomado parte agentes que conforman la industria turística de Gipuzkoa, el alcalde de la localidad, Mikel Serrano, y el presidente de la mancomunidad de Urola Garaia y alcalde de Urretxu, Jon Luqui.

Durante el encuentro, la diputada ha explicado que su Departamento "va a renovar" su Observatorio Turístico para "ir más allá de los datos y generar conocimientos propio, riguroso y contrastado". Además, ha puesto en valor los avances que está llevando a cabo el Observatorio, "una herramienta que nació en el año 2024 con el objetivo de aportar valor añadido a toda la industria turística y dotarla de la información necesaria para la anticipación y la optimización de la toma de decisiones".

Según ha explicado, el Observatorio da ahora "un paso decisivo, pasando de la recopilación de datos a la generación de conocimiento, y además incorporamos dos índices de medición sobre los retos estratégicos de desestacionalización y deslocalización en los que estamos inmersas y que es lo que nos permite generar oportunidades laborales más estables a lo largo de todo el año, de mejor calidad y en toda Gipuzkoa".

"Se trata de saber interpretar los datos que tenemos. En Gipuzkoa llevamos años trabajando con una visión anticipatoria, tratando de adelantarnos a los desafíos y diseñando estrategias basadas en el conocimiento", ha defendido.

Además, ha detallado que su Departamento va a incorporar al Observatorio "un Panel marco de competitividad turística, que nos ofrece la fotografía actualizada de la evolución turística en Gipuzkoa en lo que llevamos de año, en comparación con el mismo periodo del año anterior".

"Es una herramienta que nos ofrecerá análisis de enorme valor para evaluar el impacto de nuestras políticas públicas y ajustar nuestras acciones con mayor eficacia", ha destacado.

La diputada foral ha indicado que el turismo es "un sector estratégico" en Gipuzkoa, donde ya supone "el 8,7% del PIB" y tiene "un tejido empresarial de 7.295 empresas que emplean a más de 40.300 personas, lo que implica el 11,8% del empleo total".

También ha destacado que "las y los visitantes gastan al año 2.843 millones de euros en Gipuzkoa y, pese a que la oferta alojativa ha descendido ligeramente (-1,8%), el empleo generado sube un 3,47%". "Estamos evolucionando hacia un modelo de mayor eficiencia, rentabilidad y valor, no basado en el crecimiento de volumen", ha aseverado.

Por otro lado, ha apuntado que "el 33,48% de las entradas se producen ya fuera de Donostia, y es un porcentaje que va en aumento, mientras que casi el 60% de las y los turistas llega fuera de los meses de verano, lo que reduce la presión en temporada alta y produce oportunidades laborales más estables a lo largo de todo el año".

La diputada también ha presentado el primer informe cualitativo realizado en el marco del Observatorio, "un estudio de escucha activa que ha analizado más de 60.000 opiniones online sobre Gipuzkoa como destino turístico a lo largo del año 2025", que permite "comprender mejor la evolución del sector, detectar tendencias, identificar señales de cambio y enriquecer nuestros análisis".

En este contexto, ha subrayado que "Gipuzkoa consolida su posicionamiento como destino turístico de referencia con una satisfacción media del 86,5%, mantenida de forma estable a lo largo de todo el año". Por su parte, Serrano ha agradecido "el esfuerzo que la Diputación está haciendo para que el turismo llegue a municipios del interior como Zumarraga, ya que es una fuente importante de empleo y riqueza que pueden disfrutar nuestras vecinas y vecinos".