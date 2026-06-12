Diputación de Gipuzkoa ofrece este verano servicio de baño adaptado en las playas de Getaria, Hondarribia y La Concha

Archivo - Playa de La Concha en San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa garantiza este verano el baño adaptado en las playas de Malkorbe en Getaria, Hondarribia y La Concha de San Sebastián para disfrutar del mar "sin barreras". El servicio estará operativo entre el 13 de junio y el 13 de septiembre, todos los días de la semana, en horario de 11.00 a 19.00 horas.

La Diputación foral de Gipuzkoa vuelve a poner en marcha este verano diferentes iniciativas destinadas a "garantizar que las personas con discapacidad, dependencia o movilidad reducida puedan disfrutar del mar y de las playas de Gipuzkoa en condiciones de seguridad, autonomía y bienestar".

Así, a través del programa Hondartzak Denontzat, desarrollado en colaboración con Cruz Roja, se ofrecerá un servicio de baño adaptado en las playas de Malkorbe, en Getaria, y Hondarribia. Paralelamente, la institución foral mantiene su colaboración con Hegalak Zabalik Fundazioa para apoyar Denur, el programa de baño sin barreras que se desarrolla en la playa de La Concha de San Sebastián.

En un comunicado, la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, ha destacado que "estas iniciativas reflejan perfectamente los valores que queremos impulsar como territorio: inclusión, accesibilidad y garantía de derechos". "Disfrutar del mar y de nuestro entorno natural no puede depender de las capacidades físicas de cada persona", ha defendido.

Además, se ha comprometido a seguir impulsando iniciativas que hagan de Gipuzkoa un territorio cada vez "más accesible, inclusivo y comprometido con la autonomía, la dignidad y la calidad de vida de todas las personas".

El programa Hondartzak Denontzat ofrece un servicio integral de baño asistido dirigido a personas de todas las edades que requieran apoyo para acceder al agua debido a una situación de dependencia, discapacidad o movilidad reducida. El acompañamiento es realizado por personal especializado de Cruz Roja, formado específicamente para prestar este servicio mediante el uso de ayudas técnicas adaptadas.

El servicio estará operativo entre el 13 de junio y el 13 de septiembre, todos los días de la semana, en horario de 11.00 a 19.00 horas. Las playas de Getaria y Hondarribia disponen de infraestructuras accesibles, incluyendo vestuarios, aseos y duchas adaptadas, espacios de sombra para la espera, sillas anfibias y otros apoyos técnicos que permiten garantizar un acceso seguro al mar.

El programa está especialmente dirigido a personas usuarias de residencias, viviendas con apoyos y centros de día de la red de servicios sociales de Gipuzkoa, para quienes se ofrece también un servicio de transporte adaptado desde los centros hasta las playas. También está abierto a personas que viven en sus domicilios y acuden acompañadas por familiares o personas cuidadoras.

Por otro lado, la Diputación mantiene su colaboración con Hegalak Zabalik Fundazioa para el desarrollo de Denur, el programa de baño sin barreras que se ofrece en la playa de La Concha. A través de este programa, personas con discapacidad o movilidad reducida pueden acceder al baño en el mar mediante apoyos técnicos específicos y el acompañamiento de personal especializado de la propia fundación.