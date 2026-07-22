Diputación de Gipuzkoa y Pasaia impulsan un sistema pionero de alerta temprana frente a inundaciones de origen marino

Gipuzkoa y Pasaia impulsan un sistema pionero de alerta temprana frente a las inundaciones de origen marino - DFG

SAN SEBASTIÁN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad y el Ayuntamiento de Pasaia han impulsado un sistema pionero de alerta temprana frente a las inundaciones de origen marino. El proyecto, desarrollado por Azti y Euskalmet, permitirá anticipar con mayor precisión los episodios de inundación en la plaza Santiago de Pasai Donibane, uno de los puntos más vulnerables del litoral guipuzcoano frente a este tipo de inundaciones.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y el alcalde de Pasaia, Teo Alberro, junto a la directora de Administración Ambiental, Gloria Vázquez, han presentado este miércoles esta iniciativa y han recorrido las zonas que habitualmente resultan afectadas por la entrada del agua. Además, han conocido las barreras de protección que instala el Ayuntamiento para minimizar los daños en viviendas y comercios, así como el funcionamiento del nuevo proyecto de prevención.

El Departamento de Sostenibilidad ha destinado 26.900 euros al desarrollo de las dos primeras fases de esta iniciativa, el 75% del total del proyecto, que asciende a 35.876 euros. La primera fase, ya finalizada, ha permitido desarrollar una fórmula matemática capaz de relacionar variables como la marea astronómica, el oleaje, el nivel del mar y la agitación portuaria para determinar cuándo existe un riesgo real de inundación en la plaza Santiago y su entorno.

La segunda fase, que arranca ahora, permitirá validar y perfeccionar el modelo, integrarlo con las predicciones de Euskalmet y convertir este indicador en un sistema operativo de alerta temprana para la ciudadanía. Cuando el sistema detecte un riesgo elevado de inundación, el Ayuntamiento de Pasaia activará un protocolo de comunicación adaptado a las características de la población que pudiera resultar afectada.

La información se difundirá a través de la página web municipal, las redes sociales, el canal de Telegram y las pantallas informativas del municipio. En los casos de mayor riesgo, estos avisos se reforzarán con la colocación de bandos informativos en los portales potencialmente afectados y con avisos directos de la Guardia Municipal de la ciudadanía, prestando especial atención a las personas mayores, especialmente a las mujeres, que constituyen el colectivo más numeroso entre la población de la zona.

El diputado de Sostenibilidad ha destacado que "la mejor emergencia es la que conseguimos evitar". "Invertir en prevención significa proteger a las personas antes de que llegue el riesgo. Este proyecto demuestra cómo la ciencia, la tecnología y la colaboración entre instituciones permiten desarrollar herramientas útiles para mejorar la seguridad de la ciudadanía y aumentar la resiliencia de nuestros municipios frente al cambio climático", ha señalado.

Por su parte, el acalde de Pasaia ha subrayado que este proyecto "nace de una necesidad muy concreta que llevamos años viviendo en algunas zonas de los distritos de Donibane y San Pedro, y sobre todo en los alrededores de Santiago Plaza". "Estaba siendo evidente que las alertas generales no son suficientes para hacer frente a la realidad de nuestro municipio y vimos la necesidad de contar con una herramienta adaptada a dicha realidad", ha explicado.

En esa línea, Alberro ha valorado el hecho de que "esa necesidad local haya dado lugar a un proyecto pionero, desarrollado junto a Azti y Euskalmet", lo que "demuestra que los retos cotidianos de los municipios también pueden convertirse en soluciones innovadoras con capacidad de servir de referencia para otros territorios".

PASAI DONIBANE

Pasai Donibane es uno de los puntos más sensibles del litoral guipuzcoano frente a las inundaciones de origen marino. En los últimos años se ha incrementado la frecuencia de los episodios de entrada de agua en la plaza Santiago, lo que ha obligado al Ayuntamiento a instalar cada vez con mayor frecuencia barreras de protección y otros elementos provisionales para reducir los daños.

Sin embargo, las alertas generales por temporal marítimo no siempre reflejan con precisión lo que ocurre en este punto concreto. En ocasiones se desplegaban todas las medidas preventivas sin que finalmente llegara el agua, mientras que en otras se producían inundaciones, sin que existiera una alerta suficientemente específica para Donibane.

Esta realidad puso de manifiesto la necesidad de disponer de una herramienta propia que permitiera anticipar con mayor precisión el riesgo real de inundación. Para ello, Azti ha desarrollado un indicador específico para este punto, mientras que Euskalmet participa en la validación del sistema y en su integración con las predicciones meteorológicas y oceanográficas, de forma que el indicador pueda transformarse en "un auténtico sistema de alerta temprana para la ciudadanía".

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Departamento de Sostenibilidad para reforzar la adaptación al cambio climático mediante herramientas de prevención basadas en el conocimiento científico. El incremento del nivel del mar, la mayor intensidad de los temporales y la creciente exposición de las zonas costeras, hacen necesario desarrollar nuevas soluciones que permitan actuar antes de que se produzcan los daños.

En este sentido, Asensio ha recordado que Gipuzkoa ya dispone de un sistema de alerta temprana para prevenir inundaciones en los ríos, gracias a los datos recopilados por una red de 24 estaciones de aforo.