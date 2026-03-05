Diputación de Gipuzkoa se reúne en Azpeitia con ayuntamientos, colegios y clubes de para explicar el nuevo Multikirola

Goizane Álvarez. - DIPUTACIÓN

El Departamento foral de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa se reúne la tarde de este jueves en Azpeitia con ayuntamientos, colegios y clubes de la comarca del Urola para explicar el nuevo escenario de Multikirola. Se trata de una de las seis visitas que realizará por el territorio a lo largo del mes de marzo.

En esta ocasión, se ha convocado a instituciones y agentes de la comarca del Urola para explicar el nuevo escenario del programa de iniciación multideportiva Multikirola (MK) que, pese a estar ya recogido en la orden foral, se harán efectivas, en la práctica, el próximo curso 2026- 2027.

Multikirola, que lleva más de treinta años siendo "un modelo de referencia" en Gipuzkoa, entra en una nueva etapa tras un proceso de revisión que se inició a comienzos de legislatura y dos sentencias judiciales.

La nueva orden foral mantiene intactos los principios pedagógicos, de "equidad e inclusión que han caracterizado al modelo guipuzcoano", pero requiere de una "implicación corresponsable" de todos los agentes.

La ronda de reuniones arrancó la semana pasada en Eibar. Este pasado martes, se celebró un encuentro con Federaciones en Kiroletxea, y este jueves es el turno de instituciones y agentes de la comarca del Urola, que se van a dar cita en Azpeitia.

En el encuentro, representantes del Departamento de Deportes van a trasladar a los asistentes el escenario en el que se encuentra el programa y las necesidades que van a surgir a partir del próximo curso, cuando se harán efectivas en la práctica las modificaciones introducidas en la norma.

Las próximas citas comarcales se celebrarán el día 10, en Irun para Bidasoa y Oarsoaldea; el 24 en Tolosa, con convocatoria a los agentes de Tolosaldea; el día 26, en Beasain, se ha citado a entidades de Goierri y el 31, en Donostia, a las de Donostialdea. Además, se celebrarán otros seis encuentros a lo largo del mes con agentes específicos del mundo del deporte.