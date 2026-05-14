Diputación impulsa entrenamientos para fomentar la participación de mujeres en la Travesía Getaria-Zarautz - DFG

SAN SEBASTIÁN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de su programa Emakumeok Mugimenduan, ha impulsado tres sesiones de entrenamiento para fomentar la participación de mujeres en la Travesía Getaria-Zarautz. Estas sesiones preparatorias se celebrarán los días 31 de mayo, 21 de junio y 11 de julio, antes de la travesía, que tendrá lugar el fin de semana del 18 y 19 de julio.

En colaboración con Zarautz Balea Igeriketa Taldea y Arazi Ideiak Borobiltzen, las sesiones de entrenamiento están dirigidas a mujeres inscritas en la Travesía Getaria-Zarautz y en la prueba Zarautz-Mollarri-Zarautz, dos citas vinculadas a la natación en aguas abiertas y al entorno marítimo de ambas localidades guipuzcoanas.

La Travesía Getaria-Zarautz celebrará este año su 54 edición el fin de semana del 18 y 19 de julio. Las sesiones preparatorias tendrán lugar los días 31 de mayo, 21 de junio y 11 de julio en la playa de Getaria, con el objetivo de "facilitar la participación de mujeres en ambas pruebas, reforzar su confianza en el medio acuático y ofrecer un acompañamiento previo que ayude a vivir la experiencia con mayor seguridad".

Los encuentros estarán dirigidos a participantes de la Travesía Getaria-Zarautz y de la Zarautz-Mollarri-Zarautz. En el caso de esta segunda prueba, las inscripciones permanecen todavía abiertas. La iniciativa se dirige especialmente a mujeres que afrontan por primera vez este tipo de pruebas en aguas abiertas.

Por ello, en el proceso de inscripción a las sesiones se dará prioridad a las participantes debutantes, en una apuesta por "acompañar a quienes quieren dar el paso, pero necesitan un entorno de confianza, apoyo técnico y seguridad".

Tal y como han recordado desde la Diputación, la colaboración con Zarautz Balea Igeriketa Taldea cumple este año su cuarto año consecutivo, con el objetivo de acercar a más mujeres a la natación y a los hábitos de actividad física y deporte.

PARTICIPACIÓN FEMENINA

La Travesía Getaria-Zarautz contará este año con 3.300 participantes. La evolución de la participación femenina en la prueba "confirma la importancia de este tipo de programas". En 2019 participaron 750 mujeres; en 2022 fueron 808; en 2023, 922; en 2024, 1.090; y en 2025 la cifra alcanzó las 1.100 mujeres, el 35% del total de participantes. Los datos aportados por la organización de la prueba sitúan el incremento de la participación femenina en un 45,3% en las últimas ediciones.

La diputada de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, ha destacado que estos datos "demuestran que cuando se generan condiciones de confianza, acompañamiento y seguridad, más mujeres se animan a dar el paso". En ese sentido, ha subrayado que "no basta con abrir la puerta al deporte, hay que crear las condiciones para que todas puedan cruzarla en igualdad".

Álvarez ha señalado que "muchas mujeres quieren participar en pruebas como la Travesía Getaria-Zarautz, pero a veces necesitan un primer acompañamiento, un espacio donde resolver dudas, compartir miedos y ganar seguridad". "Estas sesiones sirven para que ninguna mujer se quede fuera por falta de confianza, por miedo al mar o por no haber tenido antes una experiencia acompañada en aguas abiertas", ha añadido.

Además de las sesiones presenciales, Zarautz Balea Igeriketa Taldea ha diseñado un plan de entrenamiento específico de diez semanas, dirigido a mujeres, que combina sesiones en piscina y en el mar para preparar la prueba de forma progresiva.

Arazi Ideiak Borobiltzen participa también en la organización de los encuentros, coordinando junto a Zarautz Balea Igeriketa Taldea la dinamización, la comunicación y la gestión de las actividades. El plan arranca en mayo y plantea una preparación adaptada, respetando los ritmos de cada participante y poniendo el acento no solo en el rendimiento, sino también en "la confianza, el cuidado mutuo y la experiencia compartida".

La diputada ha querido poner en valor también el trabajo realizado por Balea Igeriketa Taldea y por las "mujeres referentes" que acompañan estas sesiones. En ediciones anteriores, los entrenamientos han contado con la participación de especialistas como Adriana Campoy y Ainhoa Murua, y han abordado cuestiones técnicas, emocionales y de seguridad vinculadas a la natación en aguas abiertas.