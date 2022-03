Diputación impulsará con 1,2 millones de euros la iniciativa social del tercer sector de Gipuzkoa

SAN SEBASTIÁN, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado este martes la convocatoria 2022 de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales en el territorio, dotada con 1.221.233 euros.

A través de este programa, se subvencionan las ayudas para la realización de programas de intervención social (931.233 euros), programas de prevención y sensibilización (250.000 euros) y proyectos de investigación e innovación sobre nuevas necesidades sociales y atención social (40.000 euros).

La portavoz foral, Eider Mendoza, en rueda de prensa, ha explicado que, a través de estas líneas de ayudas, "se da un importante apoyo a las entidades del tercer sector, tan diferencial e importante en nuestro territorio".

Mendoza ha señalado que esta línea de ayudas es una convocatoria de ayudas "consolidada" en Gipuzkoa a través de las cuales la Diputación Foral ha repartido más de 10 millones de euros en los últimos 10 años para apoyar a las entidades de iniciativa social que trabajan en el ámbito de los servicios sociales.

"Vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, plural y compleja, en un contexto que nos plantea grandes retos sociales, como el envejecimiento de la población y la inclusión social", ha añadido.

La portavoz foral ha insistido en que la prioridad de la Diputación de Gipuzkoa es "hacer frente a las desigualdades sociales" y que "es nuestra responsabilidad convertir estos retos sociales en una oportunidad para seguir creciendo". Por ello, considera "imprescindible" la labor de las entidades del tercer sector.

En cuanto a las subvenciones para la realización de programas de intervención social, se impulsaron 199 proyectos en 100 entidades en 2021. En la segunda línea se subvencionaron programas de prevención y sensibilización, donde se impulsaron otros 115 proyectos en 80 entidades. Por último, en la tercera línea se subvencionaron proyectos de investigación e innovación sobre nuevas necesidades sociales y atención social, otros 26 proyectos en 25 entidades.

Mendoza ha citado algunos ejemplos de iniciativas apoyadas como la subvención para la sensibilización a través de la danza promovida por Verdini Dantza Taldea; la subvención para el desarrollo del proyecto Why Not Radio de la Fundación Why Not; la auyda para la organización de los premios que concede la asociación Kale Dor Kayiko; o la iniciativa Geriatriklown que impulsa Algaraklown, eventos en residencias de mayores y talleres de humor.