Diputación licita el proyecto de la rotonda de Azken Portu en Irun, cuya ejecución se prevé que comience este año

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha licitado el proyecto de la rotonda de Azken Portu en Irun, con un presupuesto de 1.018.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La actuación mejorará la movilidad del barrio y facilitará los movimientos de los vehículos que acceden desde Behobia. Esta intervención constituye, además, una de las intervenciones previstas en el plan de mejora de accesos y movilidad de Bidasoaldea.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Félix Urkola, han mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, donde se ha tratado la nueva intervención en entorno de Azken Portu.

La actuación contempla la construcción de una nueva rotonda que permitirá ordenar y completar todos los movimientos entre el paseo Artiga y la GI-636, mejorando la situación actual que únicamente permite el giro a la derecha, en una zona muy urbanizada en la que conviven un barrio residencial y un polideportivo con gran afluencia. Esta intervención permitirá, además, reforzar la operatividad del futuro enlace completo con la AP-8 en Arbes-Oinaurre.

La diputada general ha señalado que se trata de un paso que permitirá "comenzar a materializar la actuación este mismo año y avanzar con rapidez hacia su ejecución". "Seguimos cumpliendo compromisos y dando pasos concretos para que el plan integral de actuaciones en las infraestructuras viarias de Bidasoaldea sea una realidad que mejorará la movilidad y la seguridad en Irun y Hondarribia", ha afirmado Mendoza.

Así, ha asegurado que "fase a fase y actuación a actuación, vamos a ir completando en colaboración los elementos necesarios para consolidar un sistema de accesos más ordenado, más seguro y plenamente funcional para el conjunto de Bidasoaldea".

Por su parte, la alcaldesa de Irun ha subrayado que "este nuevo paso supondrá, en un futuro más cercano, una reducción de los tráficos internos en Arbes y Palmera Montero porque la rotonda permitirá que los vehículos accedan directamente a la variante sin pasar por estos barrios".

"El nuevo anillo viario que circunvalará la ciudad va cogiendo forma, para convertirse en una alternativa que evitará cruzar el centro urbano y distribuirá el gran volumen de tráfico de paso que soporta la GI-636", ha detallado.

El plan para mejorar la movilidad en la comarca, que en su conjunto contempla una inversión estimada de 50 millones de euros, incluye, entre otros, actuaciones en los accesos de la N-638 y la GI-636 y el enlace completo con la AP-8 en Arbes-Oinaurre, así como en los ámbitos de Amute, Mendelu, y Plaiaundi.