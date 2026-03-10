Diputación premiará ideas innovadoras que refuercen la conciencia y el conocimiento del sistema fiscal de Gipuzkoa

La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG

SAN SEBASTIÁN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la nueva edición del concurso de 'Ideas Innovadoras en Fiscalidad', una iniciativa abierta a la ciudadanía de Gipuzkoa y a empresas de nueva creación, con una dotación de 12.250 euros netos en premios para "fomentar la creatividad y la concienciación fiscal, el talento y la implicación social en torno al sistema fiscal de nuestro territorio".

"La iniciativa busca impulsar las ideas, la creatividad y el talento de los guipuzcoanos y de las nuevas empresas en relación con la concienciación fiscal y la lucha contra el fraude", ha señalado la portavoz foral, Irune Berasaluze, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

En esa línea, ha recordado que este concurso se puso en marcha por primera vez en 2017 y, desde entonces, se han realizado varias convocatorias que han permitido recoger propuestas innovadoras y, al mismo tiempo, fomentar el conocimiento del sistema fiscal guipuzcoano y la concienciación sobre la importancia social de cumplir con las obligaciones tributarias.

Las propuestas deberán orientarse a alguno de los siguientes ámbitos: difundir y sensibilizar sobre la importancia de contribuir de manera responsable al mantenimiento de los servicios públicos y del estado del bienestar; ampliar o mejorar la información disponible en la web de la Hacienda Foral y crear o perfeccionar servicios de apoyo a la ciudadanía para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; o proponer nuevas ideas, herramientas o iniciativas que contribuyan a prevenir y combatir el fraude fiscal.

El plazo para presentar las propuestas finalizará el próximo 6 de mayo. Las ideas deberán registrarse a través del formulario electrónico habilitado en la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La convocatoria contempla diferentes premios en función de la categoría. En el caso de las empresas de nueva creación, el proyecto ganador recibirá un premio de 10.000 euros netos. En la categoría dirigida a la ciudadanía se otorgarán dos premios: un primer premio de 1.500 euros netos, acompañado de un ordenador portátil, y un segundo premio de 750 euros netos junto con un teléfono móvil.