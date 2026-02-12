Las diputaciones forales recaudaron el pasado año 20.324 millones de euros, 231 millones más que lo previsto en octubre

VITORIA, 12 (EUROPA PRESS)

Las diputaciones forales recaudaron el pasado año 20.324,5 millones de euros, 231 millones más que lo previsto en octubre por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) y 2.014 millones más que la cifra ingresada en 2024.

El Gobierno Vasco, las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel se han reunido este jueves en el marco del CVFP, que ha aprobado la liquidación de aportaciones correspondiente a 2025.

Al cierre del ejercicio pasado, la recaudación consolidada por tributos concertados de las diputaciones forales fue de 20.324,5 millones de euros, 2.014,5 millones más que en 2024, lo que en términos relativos supone un incremento interanual del 11%.

En términos generales, la recaudación fiscal refleja el comportamiento positivo que registró la economía vasca en 2025, con la excepción del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha precisado, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del CVFP, que la comparativa interanual "está condicionada por el impacto excepcional" que provocaron las devoluciones a mutualistas efectuadas por las diputaciones forales en 2024, que distorsiona al alza la comparativa interanual en el IRPF.

La ejecución sobre el presupuesto aprobado para 2025 se ha situado en el 103,1%; es decir, se han recaudado 605,9 millones de euros más sobre la cuantía presupuestada para 2025. Asimismo, el importe definitivo de la recaudación fiscal ha superado la previsión de cierre aprobada en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas en su reunión del pasado 13 de octubre, sobrepasándola en 231,8 millones de euros. D'Anjou ha señalado que estas previsiones "han sido superadas como consecuencia de una coyuntura económica favorable".

Dentro de la imposición directa, los dos principales impuestos han experimentado una evolución divergente respecto al ejercicio anterior: mientras que el IRPF ha aumentado por encima de la media de años previos (+14,2%), el impuesto sobre sociedades ha sufrido un descenso notable (-17,3%), fruto de una combinación de factores económicos y empresariales.

En cuanto a la imposición indirecta, la recaudación por IVA (incluidos los ajustes con el Estado) ha experimentado un incremento del 13,3% respecto a la recaudación de 2024, sostenido en la demanda interna y el consumo, así como por los efectos de los cambios normativos y las medidas adoptadas para atajar el fraude de los hidrocarburos.

(Habrá ampliación)