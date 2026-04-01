Diputaciones impulsan medidas tributarias con inyección de liquidez de 540 millones a empresas ante el conflicto en Irán

Comparecencia en San Sebastián de las diputadas generales de Gipuzkoa y Bizkaia , Eider Mendoza y Elixabete Etxanobe y del diputado general de Álava, Ramiro González. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa pondrán en marcha una serie de medidas tributarias para paliar los efectos del conflicto en Irán, entre ellas, agilizar la tramitación de las devoluciones del IVA, una mayor deducción por creación de empleo, aplazamiento excepcional de determinadas deudas tributarias, exoneración de pagos fraccionados de IRPF y la amortización acelerada extraordinaria para activos nuevos. Este paquete de medidas supondrá una inyección de liquidez, a corto plazo, para el tejido económico de un total de 540,5 millones.

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, las diputadas generales de Bizkaia y Gipuzkoa, Elixabete Etxanobe y Eider Mendoza, y el diputado general de Álava, Ramiro González, han detallado estas medidas fiscales consensuadas para "aliviar las tensiones sobre el tejido económico" y dar "oxígeno" en "momentos complicados" a las empresas, principalmente, autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas.

Entre estas medidas se incluyen el aplazamiento excepcional de determinadas deudas tributarias, cuyo plazo de presentación e ingreso en periodo voluntario finalice en el periodo de entrada en vigor de estas medidas los siguientes tres meses. Las deudas se aplazarán durante dos meses tras finalizar ese periodo.

También se incluye la exoneración de los pagos fraccionados de IRPF y se reconoce el derecho a una amortización acelerada (al 150% de su importe ordinario) para los activos nuevos adquiridos en 2026, de manera que se podrá deducir antes ese gasto a efectos fiscales.

Además, se amplía este año el importe de la deducción por creación de empleo en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF. En concreto, se aumenta un 10%. Junto a ello, hay un compromiso de agilizar la tramitación de las devoluciones de IVA.

Este paquete de medidas de las diputaciones supondrá, según las estimaciones de las instituciones forales, una inyección de liquidez a corto plazo de 282 millones en Bizkaia, 103,5 millones en Álava y 155 millones en Gipuzkoa, lo que supone, un total 540,5 millones. "Es liquidez y oxígeno al tejido económico", han añadido.

En la comparecencia, han subrayado que a estas medidas se une el impacto de la reducción de la carga impositiva derivada de los impuestos que gravan la energía y su generación (IVA e impuestos especiales), aprobado en el Congreso de los diputados, con un impacto negativo de 232 millones en la recaudación de las haciendas forales.

(Habrá ampliación)