Discapacitados se concentran en Bilbao para reclamar a Renfe Cercanías la accesibilidad en todas sus estaciones

BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio centenar de personas con distintos grados de discapacidad física se han concentrado este viernes en Bilbao para reclamar a la compañía Renfe Cercanías que habilite la accesibilidad en todas sus estaciones.

La protesta, que ha sido convocada por la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor), se ha desarrollado frente a la fuente de la Plaza Circular de la capital vizcaína bajo el lema 'Renfe Cercanías no nos acerca'.

Durante la concentración, el director de Fekoor, Javier Gil, ha reprochado a la compañía que, "a día de hoy, muchos pueblos y barrios de ciudades en Bizkaia carecen de un transporte de tren accesible".

En este sentido, ha concretado que en los entornos de la red ferroviaria vizcaína viven alrededor de 120.000 personas que "no cuentan con un transporte inclusivo a pesar de los años que lleva Fekoor exigiéndolo". En este punto, ha criticado que, de un total de 44 estaciones de la red que opera en Bizkaia y Álava, tan solo 16 son accesibles".

Y todo ello, ha recordado, a pesar de la prueba piloto que en su día, hace ya cinco años, hizo Renfe con la vecina de Orduña María Luisa Goikoetxea que denunció su situación y del nuevo compromiso manifestado este pasado mes de febrero por el Gobierno en el Senado", ha incidido Gil.

Además, ha proseguido en su denuncia el responsable de Fekoor, "más de 10.000 personas" con diferentes grados y dificultades en la movilidad, reducción visual, auditiva o de comunicación "no han podido, no pueden, ni podrán a corto plazo utilizar Renfe Cercanías en este Territorio Histórico, porque no hay ningún tren accesible operativo ni se usan sistemas alternativos para su acceso", han reprochado.

Por ello, desde la federación de discapacitados demandan que se adopten "en un plazo breve de tiempo, las medidas necesarias para contar con una red ferroviaria accesible que dé servicio a la totalidad de la población de los pueblos y barrios, sin importar su condición física, psíquica o sensorial", ha señalado Javier Gil.