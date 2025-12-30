Disponibles desde este martes las entradas para la recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Bilbao

Archivo - Los Reyes Magos de Oriente en el Ayuntamiento de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para la recepción de los Reyes Magos se encuentran disponibles, desde las 10.00 horas de este martes, en la web de Bilbao Kultura.

La recepción tendrá lugar el próximo 5 de enero en el Salón Árabe del consistorio de la capital vizcaína, donde se encontrarán con las niñas y niños que quieran entregarles en persona sus cartas "y contarles sus sueños y preocupaciones".

Según ha informado el Ayuntamiento, habrá disponibles 2.000 invitaciones gratuitas, y se podrán adquirir tres invitaciones por reserva para los más pequeños, que deberán ir acompañados siempre de alguna persona adulta, quien no precisará entrada.

Las invitaciones se establecen en tramos de 10 minutos. La primera tanda está prevista a las 10.00 horas y la última a las 13.50 horas. Antes, a las 9.30 horas, se dará acceso a las asociaciones con necesidades especiales.

La recepción contara con medidas integradoras, como servicio de intérprete de signos, y de acompañamiento y acceso a personas con movilidad reducida. Además, hasta las 11.00 horas no habrá música en el exterior del edificio consistorial, que se convertirá en un espacio sin alteración sonora para personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Por la tarde, los Reyes Magos recorrerán las calles de Bilbao en la Cabalgata de Reyes, que finalizará en el Ayuntamiento, donde ofrecerán su tradicional mensaje desde el balcón principal.