A disposición judicial 8 personas, una de Karrantza (Bizkaia), por graves deficiencias en transporte de vacas

Operativo por graves deficiecias en el cuidado y transporte de vacas destinadas al matadero - GUARDIA CIVIL

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho personas, con edades comprendidas entre los 28 y los 52 años de edad, entre ellas una de Karrantza (Bizkaia), han sido puestas a disposición judicial por delitos de maltrato animal, tras haberse detectado "graves deficiencias" en cuidado y transporte de vascas al matadero. Paralelamente, se han detectado numerosas irregularidades constitutivas de infracción administrativa, por las que se ha levantado acta denuncia.

El operativo lo ha desarrollado el SEPRONA, el Equipo de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, en el marco de la Operación 'Leiteira'. Los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León fueron los que requirieron su presencia en el matadero de la capital el pasado mes de enero, "al comprobar las pésimas condiciones de un transporte de ganado vacuno destinado a sacrificio".

Los agentes verificaron que, en el camión de ganado, permanecían cuatro vacas que no habían podido descender debido a su deplorable estado, una de ellas agonizando. En la inspección más pormenorizada a las instalaciones, se observó que había animales extremadamente descarnados, moribundos y varias reses agrupadas con heridas en espina dorsal y cadera, ejemplares de raza frisona, procedentes de explotaciones de producción lechera en régimen intensivo.

Los colegiados facilitaron otras pruebas que incluyen el uso de métodos de manejo prohibidos. El resultado de sus inspecciones revelaron casos de animales transportados sin compasión, con fracturas abiertas y partos distócicos, con fallos multiorgánicos y en estado de shock. En muchas ocasiones, su situación era irreversible a la llegada al matadero, por lo que los facultativos decretaron el sacrificio de urgencia.

La investigación subsidiaria, realizada por el Seprona, con claros indicios previos de maltrato animal, constató siete casos documentados y acreditó este tipo de conductas desde enero de 2024, siendo frecuente el transporte de animales en estado agónico, caquéxicos, no aptos o con movilidad reducida, con traumatismos en origen, en gestación avanzada o patologías previas que deberían haber invalidado el viaje de larga distancia.

MALA PRAXIS GENERALIZADA

De esta forma, se acreditó una mala praxis generalizada, tanto durante el transporte como en las operaciones de carga y descarga del ganado, "contraviniendo de forma flagrante la normativa vigente sobre bienestar animal, implicando con ello a empresarios, ganaderos, transportistas y tratantes, que anteponen la transacción comercial, al deber de cuidado sobre los animales".

La investigación concluye que estas situaciones no fueron incidentes aislados, sino la consecuencia directa de "una cadena de decisiones negligentes" por parte de los ocho implicados identificados en A Coruña (2), Cantabria (1), Lugo (3), Bizkaia (1) y Portugal (1).

La Guardia Civil destaca que "el uso de métodos de manejo prohibidos detectados son el pilar de una investigación que busca dignificar el trato animal y exigir responsabilidades por un sufrimiento que pudo y debió evitarse".

El operativo la ha desarrollado el Seprona de Burgos, que ha instruido diligencias presentadas en los Juzgados, en colaboración con los Servicios Veterinarios del Área de Sanidad de la Junta de Castilla y León, donde adicionalmente han sido remitidas las actas de denuncia por las infracciones administrativas observadas.