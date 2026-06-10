El DJ británico Ben Sims completa el cartel de la X edición de Dantz Festival de San Sebastián que se celebra en agosto

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SAN SEBASTIÁN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El DJ británico Ben Sims completa el cartel de la X edición de Dantz Festival de San Sebastián, que se celebrará los días 28 y 29 de agosto en el Anfiteatro de Miramón. Tras el avance anunciado con Röyksopp al frente de otros artistas internacionales, estatales y locales, el festival completa ahora su programación con la incorporación de Ben Sims, con más de 25 años de trayectoria en el techno, según han anunciado los organizadores.

El cartel de esta edición reunirá además de Ben Sims y Röyksopp, a Nastia, Mark Broom, Tiga, Adiel, Satoshi Tomiie, Anthony Rother (Hybrid Set) y Kangding Ray, ganador del Premio Goya 2026 a Mejor Banda Sonora por la película 'Sirât'.

Junto a ellos, el festival contará con artistas estatales como Lis Sarroca, Anah, Yahaira y Angela Grief, además de una destacada presencia de talento local y del entorno vasco con propuestas como Acelga (Live), Divorce From New York (Live), INES, Ope Loeb, P3z y Syntetriks (Live).

También se han incorporado los locales Ena Laforet, Gisa, Adrien Body y Kintana. El Anfiteatro de Miramón será el epicentro del festival que volverá a integrar dos escenarios (Main Stage y Frontoia).