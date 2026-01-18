Domingo nuboso y con algunas lluvias en Euskadi, con temperaturas ligeramente más altas

Suelo mojado tras la lluvia - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada con muchas nubes y algo de lluvia, en general, una jornada inestable con chubascos ocasionales que podrían ser más frecuentes y más intensas durante la segunda mitad del día.

La cota de nieve rondará los 1.000 o 1.200 metros. Habrá pocos cambios en las temperaturas y el viento soplará del sur por la mañana y de componente oeste por la tarde.