Archivo - Nubes y claros junto al Guggenheim Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi el paso de un frente frío que durante la madrugada dejará algunos chubascos localmente tormentosos. Desde primeras horas de la mañana hasta el final de la tarde, en el interior se alternarán las nubes y los claros, mientras que en la costa el cielo estará más nuboso y no se descarta que se produzca alguna precipitación débil y ocasional, sobre todo por la noche.

El viento soplará del oeste y será intenso en el litoral, especialmente durante la madrugada, cuando las rachas podrían ser muy fuertes. Las temperaturas máximas no experimentarán cambios importantes y alcanzarán los 14 grados en Vitoria y los 17 grados en San Sebastián y Bilbao.