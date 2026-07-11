Donosti Cup condena el acoso al ertzaina que arbitró un partido por actitudes que "no tienen cabida en el torneo"

SAN SEBASTIÁN 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Donosti Cup ha condenado el acoso al ertzaina que este pasado viernes fue acosado e insultado durante el partido del torneo que arbitró en el campo de Zubieta de San Sebastián y ha advertido de que este tipo de actitudes "no tienen cabida en el torneo".

Un árbitro tuvo que abandonar este pasado viernes el campo donostiarra de Zubieta escoltado por personal de seguridad y tras ser acosado e insultado, tanto por jugadores participantes en el encuentro como por parte del público, por su condición de ertzaina.

En un comunicado los responsables de torneo se refieren al suceso, ocurrido en el transcurso del partido de la categoría B18, que acabó con la victoria del equipo visitante.

Según afirman desde la Donosti Cup rechazan y condenan "cualquier comportamiento, actitud o acción contraria al respeto y a los valores del deporte".

"MEDIDAS OPORTUNAS"

Advierten de que "este tipo de actitudes no tienen cabida dentro del torneo" y añaden que "dado que el equipo local ya ha sido eliminado de la competición", analizarán "con detenimiento" lo sucedido para "tomar las medidas oportunas de cara a futuras ediciones".

La Donosti Cup asegura que seguirá "trabajando en favor de la deportividad" e impulsando "nuevas iniciativas para conseguir que no vuelvan a darse situaciones como las vividas ayer en Zubieta y en algunos otros pocos casos aislados".

Por último, ha felicitado a "la inmensa mayoría" de los equipos participantes en el torneo "que están demostrando una actitud muy deportiva y alineada con los valores que promovemos".