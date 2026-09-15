El DORA III incluye una inversión de 469,5 millones en los aeropuertos vascos entre 2027-2031, el 77,5% en el de Bilbao

Archivo - Llegada del primer vuelo regular operado por United Airlines entre Bilbao y Nueva York, en el aeropuerto de Loiu, a 1 de junio de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031 que contempla unas inversiones de 469,5 millones en los aeropuertos vascos, de ellos el 77,5% en el de Bilbao.

En un comunicado, el Ministerio de Transportes ha precisado que el DORA busca transformar la red de aeropuertos en los próximos cinco años, con unas inversiones que ascienden a cerca de 13.000 millones.

En este sentido, el ministerio ha subrayado que el nuevo plan inversor impulsará unos aeropuertos "más modernos, sostenibles, seguros y competitivos", con la mejora de la experiencia de los pasajeros como "prioridad". Asimismo, se contempla prácticamente una congelación de la tarifa aeroportuaria media con un incremento de apenas tres céntimos de euro por pasajero al año.

De los casi 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, 469,5 millones de euros se destinarán a los aeropuertos del País Vasco.

En concreto, en el caso del aeropuerto de Bilbao la inversión prevista alcanzará los 364 millones repartidos en el desarrollo del área terminal; la mejora de la seguridad; actuaciones en campo de vuelo y plataforma; y en sostenibilidad y mejora de la urbanización y accesos.

En el aeropuerto de San Sebastián las inversiones alcanzarán los 41,8 millones de euros con actuaciones dirigidas a mejora de procesos y calidad en área terminal; mejoras en sala de embarque; actuaciones en campo de vuelo y plataforma; remodelación plataforma este y oeste; mejora de la seguridad; equipamiento de seguridad; incremento de la seguridad operacional; refuerzo escollera, recrecido y ranurado de la pista; sistemas de información y comunicaciones y elementos de campo

En el caso del aeropuerto de Vitoria la inversión para los próximos cinco años será de 63 millones, recogiendo actuaciones como la mejora de procesos y calidad en área terminal, en el campo de vuelo y plataforma; mejoras de seguridad; equipamientos de seguridad; sistemas de información y comunicaciones y elementos de campo Simulador de fuego

DELEGADA DEL GOBIERNO

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha destacado que se trata de una "inversión histórica" en la mejora de los aeropuertos de Euskadi.

Según ha precisado, esos 469,5 millones de euros suponen" multiplicar por 5 la inversión anterior en el aeropuerto de Bilbao y por 4 en el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz"

"Con ello se va a conseguir que los aeropuertos vascos sean más modernos, más sostenibles, seguros y competitivos (...) Es una apuesta estratégica para la mejora de los aeropuertos vascos", ha manifestado.

Garmendia ha indicado que el aeropuerto de Loiu se lleva un 77% del total de la inversión con el proyecto de ampliación de la terminal, le sigue el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz con 63 millones y por último el aeropuerto de Donostia-San Sebastián con cerca de 42 millones de euros, una apuesta como digo estratégica para la mejora de los aeropuertos del País Vasco.