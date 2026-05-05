Dos balones gigantes promocionan las finales europeas de rugby en Metro Bilbao

Balón gigante en la estación de Indautxu - METRO BILBAO

BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao ha instalado dos balones gigantes en los vestíbulos de las estaciones de San Mamés e Indautxu para promocionar las finales europeas de rugby, la Challenge Cup y la Champions Cup que se celebrarán los días 22 y 23 de este mes de mayo en el estadio de San Mamés.

En un comunicado, Metro Bilbao ha indicado que se sumará "al ambiente festivo y deportivo que se empezará a respirar en breve por Bilbao", con la instalación de dos balones de rugby de grandes dimensiones en sendas estaciones próximas al "epicentro" del evento, como son San Mamés e Indautxu.

La acción simula que ambos ovales- réplicas del balón oficial utilizado en los partidos- han caído a las estaciones desde el exterior, rompiendo visualmente el techo de las instalaciones. El "efecto sorpresa" y el "gran impacto visual" buscan captar la atención de las personas que usan el metro a diario para incidir en la celebración de las finales finales europeas de rugby, que enfrentarán este año a "algunos de los clubes más prestigiosos del continente".

Según ha recordado Metro Bilbao, el viernes 22 de mayo la final de la Challenge Cup medirá a Ulster y Montpellier, mientras que el sábado 23 de mayo la Champions Cup coronará al campeón europeo en el duelo que tendrá lugar entre Leinster y Union Bordeaux Bègles, vigente campeón del torneo.

Con esta acción, Metro Bilbao ha señalado que "refuerza su compromiso con la ciudad y con los grandes eventos internacionales que proyectan el territorio al exterior, sumándose de manera creativa y reconocible al ambiente previo de las finales". Además, el suburbano adaptará el servicio con el fin de poder dar cobertura a la alta demanda de movilidad durante esos días.

Por otro lado, desde el suburbano han recordado que la colocación de elementos decorativos no es un hecho aislado, ya que Metro Bilbao suele ser "parte activa en este tipo de grandes acontecimientos que marcan la vida de la ciudad, adaptando su imagen y sus espacios para mimetizarse con el ambiente que se vivirá en las calles, tanto a nivel deportivo, como musical o cultural".

De hecho, ha destacado, ha ocurrido en anteriores finales europeas celebradas en Bilbao, en grandes eventos futbolísticos, pruebas ciclistas de ámbito internacional o celebraciones culturales de referencia, siempre con el objetivo de "formar parte de la experiencia de ciudad, más allá de su función como eje vertebrador del territorio, máxime ante citas de semejante calado".