Dos detenidos en Bilbao, uno por robar en un restaurante y otro en una peluquería

BILBAO 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido 'in fraganti' a dos hombres en Bilbao cuando robaban en sendos establecimientos. El primero de ellos ha sido sorprendido con la caja de caudales de un restaurante y el segundo en el interior de una peluquería, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Hacia las 00.38 horas de este jueves, un comunicante ha alertado de la presencia de un joven intentando forzar la entrada de varios establecimientos del barrio de Abando en Bilbao. Los agentes han localizado al presunto autor, un hombre de 23 años de edad, saliendo entre varios contenedores, en los que había depositado la caja de caudales robada de un restaurante cercano.

En una repisa del establecimiento forzado los agentes han encontrado un palo con el que supuestamente el identificado había forzado el acceso. El implicado ha sido detenido, acusado de un presunto delito de robo con fuerza en las cosas.

El segundo robo ha tenido lugar a las 03.27 horas en una peluquería del mismo barrio de Abando. La Ertzaintza ha sido requerida para personarse en el local tras activarse la alarma de intrusión.

Los recursos policiales han encontrado el acceso al establecimiento forzado, y en su interior a un hombre de 30 años de edad, que ha sido detenido, acusado de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Los dos arrestados, que cuentan con antecedentes policiales por este tipo de hechos, permanecen en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.