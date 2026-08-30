Dos detenidos por intento de homicidio tras apuñalar a un hombre en una pelea en San Sebastián

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa en la Parte Vieja de Donostia-San Sebastián, tras apuñalar a otro varón de 32 años en una pelea. Los detenidos tienen 35 años y 20 años y este último ha sido detenido en 22 ocasiones anteriores.

Según ha informado el departamento de Seguridad en un comunicado, sobre la una y media de esta madrugada una patrulla de la Ertzaintza, que desarrollaba en labores de protección ciudadana, ha sido alertada de que se estaba produciendo una pelea en la Parte Vieja de la ciudad.

Inmediatamente se han desplazado hasta el lugar y, por el camino, han encontrado a un hombre ensangrentado. La víctima, de 32 años, presentaba tres heridas punzantes en el cuerpo, por lo que le han prestado primeros auxilios y han solicitado asistencia sanitaria.

El hombre les relatado que, en el transcurso de una pelea, había sido agredido por tres hombres, mientras uno le sujetaba, otro le habría apuñalado y, al caer al suelo, el tercero le habría golpeado la cabeza. Antes de ser trasladado al hospital, la víctima aportó fotografías de los presuntos autores del hecho.

Recursos no uniformados localizaron en las proximidades del suceso a dos de los presuntos autores de la agresión y procedieron a detenerles acusados de sendos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa. Los detenidos tienen 35 años y 20 ños. Este último ha sido detenido en 22 ocasiones e investigado en 25 por la Ertzaintza.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales donde permanecen hasta su puesta a disposición judicial. La investigación continua abierta.