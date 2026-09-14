Dos detenidos en Legutio por intentar robar en viviendas y por daños en un vehículo que intentaron sustraer

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

VITORIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este pasado domingo a dos jóvenes que estaban intentando robar en vehículos estacionados en la vía pública y en unas viviendas de Legutio (Álava).

Los agentes que se desplazaron a la zona en respuesta a un aviso pudieron comprobar que en la zona había una furgoneta que había sido abierta y que habían manipulado los cables del mecanismo de arranque, llegando el vehículo a desplazarse sin conductor hasta chocar contra la pared de un inmueble.

Asimismo, los agentes tuvieron conocimiento de que los responsables de este incidente habían saltado la valla del recinto de una vivienda, sin llegar a sustraer nada, tras ser recriminados por un vecino, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Conocidos estos hechos, varias patrullas iniciaron la búsqueda de los sospechoso, que fueron sorprendidos en el terreno de otra casa cercana donde habían roto la puerta exterior y habían accedido al interior de la vivienda tras romper los cristales de una ventana.

Los dos sospechosos, de 20 y 21 años fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. Tras la finalización de las diligencias pertinentes, ambos han sido puestos a disposición judicial.