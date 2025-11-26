Dos detenidos en Orduña (Bizkaia) por robo y daños en una decena de vehículos

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 31 y 33 años, han sido detenidos este miércoles en la localidad vizcaína de Orduña acusados de un delito de robo con fuerza en una decena de vehículos estacionados en la vía pública, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La Ertzainza ha recibido el aviso de que dos individuos se encontraban merodeando en un aparcamiento público de la calle Nafarroa de Orduña, portando un número "considerable" de bolsas.

Tras este aviso, efectivos de la Ertzaintza que patrullaban por las inmediaciones han localizado en ese lugar a los dos individuos junto a un vehículo que tenía una de sus ventanillas fracturada. Poco después, han inspeccionado la zona y han comprobado que otros nueve vehículos más presentaban daños y el interior revuelto.

Tras contactar con algunos de los propietarios, se ha verificado que varias de las bolsas y objetos que portaban los sospechosos pertenecían a las víctimas. Además, uno de los sospechosos portaba documentación de una persona que había denunciado su pérdida a principios de este año.

Asimismo, también se han localizado en un lateral de la estación de tren más mochilas y bolsas, en cuyo interior también había objetos sustraídos en los vehículos estacionados en el parking. Ante tales evidencias, los agentes han procedido a la detención de los dos hombres, por delito de robo con fuerza. Uno de ellos cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

Hasta el momento se han interpuesto siete denuncias por lo que varios de los objetos recuperados han podido ser devueltos a sus propietarios. Una vez finalizadas las diligencias, los dos arrestados, de 31 y 33 años, serán puestos a disposición judicial.