Dos detenidos en Vitoria por robar una tarjeta de crédito y utilizarla en varios comercios y locales de hostelería

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 40 años de edad, fueron detenidos este pasado martes en Vitoria-Gasteiz acusados de un delito de hurto y otro de estafa, tras hacer uso de una tarjeta de crédito, previamente sustraída a la víctima, en varios comercios y locales de hostelería, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos que han motivado la detención de los dos individuos se llevaron a cabo durante la mañana de este pasado martes, en el barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz.

La víctima estacionó su camión y, mientras se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en la parte trasera, los ladrones accedieron al interior de la cabina y sustrajeron su mochila al descuido. En el interior de la bolsa portaba, además de objetos personales, tarjetas de crédito, una de las cuales fue utilizada por los delincuentes para realizar compras en diferentes establecimientos.

Una vez que la víctima se percató de la sustracción, a través del teléfono móvil pudo comprobar que habían realizado diversos cargos con una de sus tarjetas bancarias. Poco después localizó en un local hostelero a los sospechosos, los cuales portaban su mochila, por lo que dio aviso a la Ertzaintza. Las patrullas personadas en el lugar identificaron a ambos hombres y procedieron a su detención por los delitos de hurto y estafa.

Los dos detenidos, ambos de 40 años de edad y con numerosos antecedentes policiales, han sido puestos a disposición judicial esta misma mañana.