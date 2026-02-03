Educación destina 1 millón de euros para reforzar la acogida de alumnado recién llegado fuera de plazo en la concertada

VITORIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros y dirigida a los centros docentes privados concertados de Euskadi para atender la incorporación, durante el curso 2025-2026, de alumnado recién llegado a la Comunidad Autónoma de Euskadi fuera del proceso ordinario de admisión.

Estas ayudas tienen como objetivo dotar a los centros concertados de recursos adicionales cuando escolarizan alumnado que se incorpora a lo largo del curso al sistema educativo, garantizando así una respuesta adecuada a sus necesidades educativas y reforzando el principio de equidad que guía al sistema educativo vasco.

La medida se enmarca en el compromiso de ofrecer una acogida inclusiva y de calidad a todo el alumnado, independientemente del momento en que se incorpore al sistema.

La convocatoria contempla como actuaciones financiables, en función de las necesidades acreditadas, los desdobles de unidades educativas y la contratación de personal docente adicional o de personal de apoyo educativo o de compensación.

De este modo, se facilita que los centros puedan adaptar su organización y reforzar la atención educativa sin que la llegada de nuevo alumnado suponga una sobrecarga para los grupos ya existentes.

El procedimiento de concesión será sucesivo, resolviéndose las solicitudes conforme se vayan completando, lo que permitirá dar una respuesta ágil a las necesidades que surjan a lo largo del curso. Las ayudas cubrirán gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026.

Con esta iniciativa, complementaria a las actuaciones que ya se llevan a cabo en la red publica, el Departamento de Educación trata de reforzar la corresponsabilidad de todas las redes sostenidas con fondos públicos en la escolarización del alumnado que llega fuera de los plazos ordinarios y consolida un modelo educativo basado en la cohesión social, la inclusión y la igualdad de oportunidades.