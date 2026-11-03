Educación destinará 35 millones a la estrategia de mejora de resultados a través del refuerzo de aprendizajes

Pedrosa ha presentado el proyecto de presupuestos de su departamento - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco destinará el próximo año 35 millones de euros a la estrategia de mejora de resultados, con programas de refuerzo de los aprendizajes, y 3 millones a la coordinación del bienestar emocional en Secundaria.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha presentado en el Parlamento Vasco el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027, que asciende a 3.792,5 millones de euros, la mayor dotación de su historia.

El presupuesto aumenta un 13,33% respecto a 2026, con 445,98 millones de euros adicionales. Este crecimiento incluye 49,8 millones correspondientes a las cuotas familiares de comedor y 29 millones de formación acreditable gestionada hasta ahora por Lanbide. Descontadas ambas incorporaciones, el incremento comparable alcanza el 10,97%, con 367,18 millones de euros más.

El Departamento concentrará sus inversiones en cinco prioridades: reforzar las plantillas y la atención educativa; modernizar los centros y mejorar los servicios escolares; mejorar los resultados y la igualdad de oportunidades; impulsar el euskera y la inclusión lingüística; y fortalecer la Formación Profesional.

El capítulo de personal contará con 2.136,9 millones de euros, un 14,1% más, y contempla un incremento neto de 761 plazas en la plantilla presupuestaria del Departamento. La atención a la diversidad dispondrá de 317,8 millones de euros, un 5% más que el año anterior, para responder a unas necesidades educativas cada vez más diversas.

Entre los recursos previstos destacan 2.580 docentes de Pedagogía Terapéutica, 2.657 especialistas de apoyo educativo y 402 docentes de Audición y Lenguaje, con incrementos de 180, 68 y 77 profesionales, respectivamente. También se reforzará la atención al alumnado recién llegado, con 540 docentes HIPIEUSLE en la red pública, 50 más, y 5,5 millones de euros para la red concertada.

El objetivo es mejorar la detección temprana de dificultades, ofrecer una atención más personalizada y reforzar el apoyo al profesorado. Las cuentas incluyen una subida salarial del 4,5% para el personal educativo en 2027, además del abono retroactivo del 0,5% correspondiente a 2026 y la consolidación del complemento de complejidad.

Por su parte, la financiación de los conciertos educativos alcanzará los 905,6 millones de euros, un 7,1% más, e incluye la financiación de la subida salarial pactada del 5% en la enseñanza concertada.

La mejora de los aprendizajes, especialmente en lectura, matemáticas y ciencias, constituye una de las prioridades del Departamento, que destinará 35 millones de euros a su estrategia de mejora de resultados.

Entre las actuaciones previstas, Indartuz contará con 4,4 millones de euros para reforzar los aprendizajes de 4.500 estudiantes en 180 centros. Bidelagunak dispondrá de dos millones de euros y llegará a 446 grupos, mientras que Eraldatzen continuará en 79 centros con una inversión de 700.000 euros.

A estas medidas se suman 8,1 millones de euros para el Proyecto de Refuerzo Educativo Específico (PREE) y 25 millones para grupos de diversificación curricular, dirigidos a ofrecer una respuesta educativa adaptada al alumnado que presenta mayores dificultades.

El Departamento destinará 21,5 millones de euros a las estructuras territoriales de apoyo pedagógico HeziLab y BiziLab, que trabajan con los centros en la mejora de la enseñanza, la inclusión, la convivencia y el bienestar emocional. En este último ámbito se incorporarán 56 dotaciones estructurales para la coordinación del bienestar emocional en Secundaria, con una inversión de 3 millones de euros.

La consejera ha subrayado la importancia de evaluar las actuaciones para comprobar sus resultados y realizar los ajustes necesarios.

El Departamento destinará 163,6 millones de euros a inversiones y subvenciones de capital, un 9,41% más. Dentro de esta dotación, Hezkuntza Eraiki 2030 contará con más de 145 millones de euros en 2027 para renovar y modernizar las infraestructuras educativas. La planificación incluye seis grandes actuaciones por un valor conjunto de 67 millones de euros.

La adaptación de los centros al cambio climático será otro de los ámbitos de actuación. Ante el aumento de las temperaturas y los episodios de calor extremo, el Gobierno Vasco impulsará HeziGiro, un plan dirigido a mejorar el confort térmico de las instalaciones educativas y garantizar unas condiciones adecuadas para el aprendizaje del alumnado y el trabajo del profesorado. HeziGiro movilizará 12,5 millones de euros en 2027, combinando recursos del Departamento, actuaciones municipales y financiación estatal.

Por su parte, Udaleraiki contará con 14,5 millones de euros, un 45% más, con 4,5 millones adicionales destinados a mejorar el confort climático en edificios municipales de uso educativo.

La modernización digital contará con 44,3 millones de euros, un 10,4% más que en 2026. Parte de esta inversión se destinará al mantenimiento de los sistemas tecnológicos y al equipamiento informático, especialmente para el profesorado y el alumnado de Secundaria y Bachillerato. La red Ikaslab alcanzará los 130 centros activos. El Departamento continuará impulsando el uso de la tecnología con criterios pedagógicos, en el marco de la estrategia Adimen Digitala.

En cuanto a los comedores escolares, la aportación de Educación aumentará en diez millones de euros, un 28,2%, para atender a 81.000 comensales en 511 comedores. Se mantendrá, además, una inversión anual prevista de siete millones de euros para impulsar las cocinas en los propios centros. Este modelo ha pasado de 120 centros con cocina propia en 2021 a 158 en 2026, con el objetivo de mejorar la calidad de los menús y promover una alimentación saludable.

Las becas no universitarias contarán con 72 millones de euros, con una previsión de llegar a 109.000 estudiantes. A esta cantidad se suman 1,8 millones para Eskola Motxila, una iniciativa vinculada al trabajo de la mesa Eskola Bikaina Denontzat para reducir las barreras económicas que afectan a la participación del alumnado en la vida escolar.

Por su parte, el Consorcio Haurreskolak dispondrá de 95,4 millones de euros, un 11,1% más, para ofrecer educación infantil pública y gratuita de cero a dos años en 259 centros, con 9.745 plazas.

El Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas gestionará 26,7 millones de euros en 2027 para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado, promover el uso del euskera y favorecer la inclusión lingüística. El Departamento destinará 2,5 millones de euros a los programas Linguartea y Euskarartea, para que los centros de ambas redes educativas desarrollen proyectos dirigidos a reforzar el aprendizaje de las lenguas y promover la cultura vasca.

Además, se invertirán 428.000 euros en proyectos de innovación y asesoramiento a través de EHIKA, entre ellos, iniciativas para fomentar el uso del euskera, desarrollar materiales educativos y mejorar las metodologías de enseñanza de las lenguas.

También se incorporará la figura del Gestor Lingüístico en distintos centros educativos, con una inversión de siete millones de euros en la red pública, mientras que la convocatoria 'Hizkuntzen kudeaketa ikastetxeetan 2027-2028' contará con más de 1,7 millones de euros para la red concertada. En Formación Profesional, se destinarán más de 1,6 millones de euros a reforzar los proyectos lingüísticos y el uso del euskera, a través del nuevo programa Eusbidea. La Formación Profesional contará con 129,5 millones de euros, un 38% más que el año anterior. La matrícula alcanza las 52.462 personas, 1.546 más que el curso anterior, lo que representa un crecimiento del 3,04%.