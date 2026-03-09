Educación reduce las ratios de personal monitor de comedores en Primaria y refuerza la atención en Infantil

Archivo - Imagen de un comedor escolar - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

VITORIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco reducirá de forma progresiva las ratios de personal monitor en los comedores escolares de Educación Primaria y reforzará la atención en Educación Infantil con el objetivo de mejorar la atención al alumnado durante el servicio de comedor.

Tal y como estaba previsto, estas medidas se incorporarán en las 'Instrucciones para el funcionamiento de los comedores escolares en régimen de gestión directa' para el curso 2026-2027, coincidiendo con la tramitación del nuevo contrato de licitación del servicio de comedores escolares para los próximos tres cursos (2026- 2029).

El Gobierno Vasco ha explicado, a través de un comunicado, que en lo que respecta a las ratios de personal monitor y alumnado en Educación Primaria, se aplicará una reducción progresiva del número máximo de comensales por grupo, lo que permitirá mejorar la atención y favorecer la autonomía del alumnado durante el tiempo de comedor, hasta 30 alumnas y alumnos por monitora o monitor, en el curso 2027-2028.

Además, durante el curso 2026-2027, cuando el número de comensales de 1º a 3º de Educación Primaria supere los 30 alumnas y alumnos, se incorporará una monitora o monitor adicional hasta que entren en vigor las nuevas ratios previstas para el curso 2027-2028.

Por su parte, en Educación Infantil, cuando el número de comensales del grupo de 3 años supere los 20 alumnos, se asignará también una monitora o monitor adicional para reforzar la atención a las más pequeñas.